5:1, zwrot akcji i demolka na koniec. Mistrzyni Wimbledonu za burtą w Toronto

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Podobnie jak Iga Świątek, Mirra Andriejewa, czy Aryna Sabalenka, Linda Noskova po triumfie na Wimbledonie zrobiła sobie dłuższą przerwę, aby móc zregenerować się i przygotować do serii turniejów w Ameryce Północnej. Do rozgrywek w Toronto przystąpiła z wolnym losem i zaczęła od 2. rundy, gdzie jej rywalką była Caty McNally. Czeszka prowadziła już 5:1, kiedy doszło do sensacyjnego zwrotu akcji. Po 98 minutach mecz zakończył się rezultatem, którego prawdopodobnie nikt nie przewidział.

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Mistrzyni Wimbledonu odpadła już z WTA TorontoKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / AFPAFP

Po sukcesie na Wimbledonie Linda Noskova wdarła się do TOP 10 rankingu WTA, a jej nazwisko zaczęło zdecydowanie częściej przewijać się w mainstreamowych mediach. W końcu sięgnęła po tytuł na najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym, w finale pokonując dużo bardziej doświadczoną rodaczkę - Karolinę Muchovą.

5:1 i zwrot akcji w Toronto. Noskova kompletnie zaskoczona

Wzorem topowych tenisistek zrobiła sobie dłuższą przerwę przed wymagającym tournee po Ameryce Północnej. Wypoczęta i zregenerowana przystąpiła do WTA Toronto od 2. rundy, gdzie czekała na nią Caty McNally - zawodniczka notowana p 63 pozycje w rankingu niżej od niej.

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Początek spotkania nie zwiastował niespodzianki. Reprezentantka Czech szybko przełamała rywalkę i zaczęła mecz od trzech szybko wygranych gemów. Po niedługiej chwili podwyższyła przewagę i było już 5:1. Zapowiadał się szybki set. I wtedy nastąpiło załamanie jej gry.

Najpierw została przełamana po raz pierwszy przez Amerykankę, a przy stanie 5:2 nie wykorzystała dwóch piłek setowych. A McNally zaczęła się rozpędzać. Do tego stopnia, że doprowadziła do tie-breaka. I wygrała go 7:5. Na trybunach szok i niedowierzanie. Noskova kompletnie stanęła, a w jej grę wkradało się coraz więcej nerwowości.

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WTA Toronto. Mistrzyni Wimbledonu za burtą już w 2. rundzie

Przegrany w tak niesamowitych okolicznościach set potężnie podłamał mistrzynię Wimbledonu. Do tego stopnia, że drugi set skończył się demolką ze strony reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

Tym razem to McNally szybko przełamała przeciwniczkę i zyskała przewagę 3:0. Z tą różnicą, że Noskova nie była w stanie już wrócić do rywalizacji i odwrócić losów partii. Ugrała w niej tylko jednego gema.

Po 98 minutach walki Noskova przegrała 6:7(5), 1:6, a okres gry na kortach twardych rozpoczęła od falstartu. Sama na siebie jednak sprowadziła nieszczęście. W całym meczu 21-latka popełniła aż 11 podwójnych błędów serwisowych, dużo gorzej punktowała na returnach.

Toronto (K)
1/32 finału
06.08.2026
00:30
Zakończony
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Tenisistka w sportowej sukience i białym daszku patrząca w górę z wyrazem skupienia na twarzy.
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Tenisistka w jasnym stroju sportowym wykonuje energiczny zamach rakietą podczas meczu na korcie, z widocznym skupieniem na twarzy.
Katy McNallyRobert PrangeGetty Images


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