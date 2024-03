5:1 nie wystarczyło. Koniec marzeń wielkiej rywalki Świątek o tytule, triumf Ukrainki

Początek tego sezonu jest bardzo udany dla Marty Kostiuk. Podopieczna polskiej trenerki Sanrdy Zaniewskiej dotarła do ćwierćfinału Australian Open, gdzie po zaciętej batalii uległa Coco Gauff. Ukrainka przeziębiła się tuż przed przyjazdem na turniej WTA 1000 w Dosze i niestety miało to swoje dalsze konsekwencje. Musiała się wycofać po trzech gemach drugiego starcia w tych zmaganiach , a później zrezygnować z rywalizacji w Dubaju.

Ukrainka doszła już jednak do pełni zdrowia, co pokazuje trwający w San Diego turniej rangi WTA 500. W ćwierćfinałowym starciu wzięła rewanż na Anastazji Pawliuczenkowej za poddane spotkanie w stolicy Kataru. Większy test miał jednak dopiero nadejść w meczu o finał, gdzie jej rywalką była rozstawiona z "1" Jessica Pegula, która rozgrywała swój pierwszy turniej od Australian Open. Piąta tenisistka rankingu WTA miała nadzieję na przełomowy występ w Kalifornii, nawiązujący choćby do WTA Finals, gdzie uległa dopiero Idze Świątek w meczu o tytuł.