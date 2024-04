5:1, ale co się stało potem w meczu Fręch. W tle pojedynek z mistrzynią French Open

Magdalena Fręch przystępowała do turnieju WTA 1000 w Madrycie po kilkunastodniowej przerwie. Ostatnim występem Polki był mecz w barwach reprezentacji. Tenisistka urodzona w Łodzi odwróciła wówczas pojedynek z Celine Naef i przerwała serię pięciu porażek z rzędu. Teraz, po przerwie na odpoczynek i spokojny trening, mogła otworzyć sezon na europejskiej mączce.

Pierwszą rywalką 26-latki była Jaqueline Cristian. Rumunka, będąca na 73. miejscu w rankingu WTA, zanotowała solidny występ na początku kwietnia podczas turnieju WTA 500 w Charleston. Dotarła wówczas do ćwierćfinału, pokonując po drodze m.in. rewelacyjną w tym sezonie Emmę Navarro .

Kapitalny początek Fręch i nagle wszystko się skończyło. Nie będzie starcia Polki z Barborą Krejcikovą

W kolejnym gemie Fręch miała okazje, by zakończyć seta rezultatem 6:1. Przy jednej z tych szans sędzia początkowo wywołał aut przy zagraniu Cristian, ale zszedł ze stołka, by sprawdzić ślad. Ostatecznie podjął jednak decyzję, że piłka trafiła w linię i przyznał punkt Rumunce . Od tego momentu Polka zgasła, zaczęła popełniać więcej błędów. Odwrotnie było po stronie rywalki - Jaqueline na nowo uwierzyła, że może postawić się naszej reprezentantce nawet w tym secie, wyraźnie przejęła inicjatywę.

Cristian wygrała trzy gemy z rzędu i zrobiło się nerwowo. W dziesiątym gemie nasza tenisistka miała dwie okazje, by zamknąć partię przy swoim serwisie wynikiem 6:4. Od tego momentu rywalka znów zaczęła rozdawać karty i wygrała cztery punkty z rzędu, dzięki czemu wyrównała na 5:5. Niestety, to nie był koniec korzystnej serii z perspektywy rywalki. Jaqueline dołożyła również kolejne dwa gemy i to Rumunka triumfowała w pierwszym secie 7:5.