5:0 dla Sabalenki, wtedy Rosjanka ruszyła w pogoń. Mecz zakończony po 97 minutach

Tenisistka z Mińska nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już dzisiaj musiała stanąć do walki o awans do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. 26-latka lubi te rozgrywki. Wygrywała je w 2021 i 2023 roku, a w ubiegłym sezonie otarła się o tytuł, mając aż trzy piłki mistrzowskie w finałowej batalii z Igą Świątek. Ostatecznie to jednak Polka przystąpiła do tegorocznej edycji jako obrończyni trofeum. Pierwszą rywalką Sabalenki w stolicy Hiszpanii okazała się Anna Blinkowa. Rosjanka potrafiła już w przeszłości zagrozić najlepszym zawodniczkom. W poprzedniej kampanii rozgrywek przekonała się o tym choćby Jelena Rybakina w trakcie Australian Open. Mimo to wyraźną kandydatką do 1/16 finału była oczywiście Aryna.