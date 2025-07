5:0 dla Sabalenki, ale co się wydarzyło potem. Rywalka dopięła swego, rozległ się aplauz

Wtedy Carson serwowała po to, by nie przegrać seta do zera. Chociaż reprezentantka Kanady miała 40-15, doszło do stanu równowagi. Ostatnie dwa punkty szóstego rozdania trafiły jednak w ręce Branstine. Zawodniczka z Ameryki Północnej w końcu doczekała się premierowego "oczka" na swoim koncie, a na korcie nr 1 rozległ się gromki aplauz od publiczności. Kibice docenili starcia Carson i zachęcili ją do dalszej walki. Po chwili Białorusinka nie miała jednak większych problemów z tym, by domknąć rywalizację w pierwszej partii. Zakończyła seta za drugą okazją, wygrywając go 6:1.