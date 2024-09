5:0 dla Polki to jeszcze nic. Prawdziwa demolka była na samym końcu

Gina Feistel to córka byłem mistrzyni Polski i olimpijki z Barcelony Magdaleny Mróz-Feistel. Urodziła się w Niemczech, tam się wychowała i przez wiele lat reprezentowała naszych zachodnich sąsiadów. To jednak nie jest już stan aktualny, jesienią 2022 roku formalnie została reprezentantką Polski i kto wie, być może już w listopadzie pojawi się w Biało-Czerwonych barwach w finałach Billie Jean King Cup. Kapitan kobiecej reprezentacji Dawid Celt powołał do tej pory cztery zawodniczki, piąte miejsce jest wolne.

