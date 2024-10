WTA Wuhan. Nieprawdopodobny start Magdaleny Fręch. Rywalka była bezradna

26-latka nie zwalniała tempa, a Haddad Maia nie była w stanie znaleźć recepty na świetną grę Polki. Ta niemal nie popełniała na korcie błędów, a do tego po pierwszych pięciu gemach, które powędrowały na jej konto mogła pochwalić się już dziewięcioma winnerami. Pod koniec seta 12. rakieta świata przebudziła się -wygrała gema, po chwili dołożyła do tego przełamanie i zrobiło się 2:5.

I na szczęście ta sztuka udała się już przy drugiej okazji. O ile Haddad Maia wybroniła się przy 30:40 w dziewiątym gemie, o tyle już kolejne dwa punkty i zwycięstwo w pierwszym secie należały do łodzianki. 6:3 po 43 minutach i krok bliżej do ćwierćfinału turniej rangi WTA 1000.

Spektakularny popis Magdaleny Fręch, ręce same składały się do klasków. Dwie Polki w ćwierćfinale

Ręce same składały się do oklasków po kolejnych spektakularnych wymianach, z których to Fręch częściej wychodziła górą. Po pięciu gemach miała przewagę dwóch przełamań i prowadziła 4:1, a ćwierćfinał był już na wyciągnięcie ręki. Po kilku wymianach na przewagi kolejny niewymuszony błąd popełniła Brazylijka, a przewaga polskiej tenisistki wzrosła do stanu 5:1.