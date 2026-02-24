44 lata i wielki powrót na kort? ITIA podjęła decyzję, nowa rywalka dla Igi Świątek

W lutym Iga Świątek przystąpiła jedynie do turnieju w Dosze, gdzie jednak nie poszło jej najlepiej. Poległa już w ćwierćfinale z Marią Sakkari, co było gigantyczną niespodzianką. Po porażce z Greczynką na Raszyniankę spadła fala krytyki, ale na szczęście potknięcie Jeleny Rybakiny sprawiło, że nie straciła pozycji wiceliderki rankingu WTA.

Kolejnym turniejem, w jakim wystartuje indywidualnie Polka będzie Indian Wells. Wcześniej jeszcze w duecie z Hubertem Hurkaczem weźmie udział w Pucharze Eisenhowera. Niewykluczone, że w Stanach Zjednoczonych dojdzie jej nowa rywalka.

Serena Williams wraca na kort. Jest oficjalne potwierdzenie

Od dłuższego czasu mówiło się o możliwym powrocie na kort Sereny Williams. Choć wydaje się to scenariuszem nierealnym, coraz więcej wskazuje na to, że legenda w wieku 44 lat wróci do rywalizacji. Rąbka tajemnicy uchylił w tej kwestii jej były trener, Rick Macci.

Trenuje z wieloma sparingpartnerami – mężczyznami. Grała też z Alycią Parks, swoją dobrą przyjaciółką z południowej Florydy. Nie mam więc co do tego żadnych wątpliwości (jeśli chodzi o jej powrót). Zawsze uważałem, że od czasu do czasu będzie wracać, by występować z Venus w deblu.

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (International Tennis Integrity Agency) potwierdziła, że Serena Williams jest już oficjalnie uprawniona do ponownych startów w cyklu WTA Tour po włączeniu do programu antydopingowego. 23-krotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej zakończyła obowiązkowy sześciomiesięczny okres przebywania w zarejestrowanej puli zawodników podlegających kontrolom, co usuwa ostatnią proceduralną przeszkodę na drodze do jej powrotu.

Ze słów byłego trenera wynika, że należy spodziewać się mimo wszystko występów Sereny Williams w deblu, jednak wcale nie jest wykluczone, że nie zechce również sprobować swoich sił w singlu.

Patrick Kypson - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek nigdy w karierze nie miała okazji rywalizować z Sereną Williams. Szansa, że się to zmieni jest znikoma, jednak wobec powrotu Amerykanki, wcale niewykluczona. A to byłaby prawdziwa gratka dla kibiców. Williams po raz ostatni wystąpiła na korcie podczas US Open 2022.

Serena Williams TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek Noushad Thekkayil AFP

Serena Williams Joe Buglewicz AFP