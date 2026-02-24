44 lata i wielki powrót na kort? ITIA podjęła decyzję, nowa rywalka dla Igi Świątek

Wszystko wskazuje na to, że Iga Świątek już wkrótce zyska nową, niespodziewaną rywalkę. Polka co prawda zrezygnowała ze startu w Dubaju, jednak przed nią Indian Wells, z którym kibice wiążą wielkie nadzieje. Przed startem prestiżowego turnieju gruchnęła wieść o wielkim powrocie legendy kobiecego tenisa na kort.

Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzyma ręcznik na ramionach oraz butelkę wody, na pierwszym planie skoncentrowana na wydarzeniu na korcie. W lewym górnym rogu znajduje się okrągła wstawka z inną tenisistką w dynamicznym ujęciu akcji p...
Iga Świątek wkrótce może zyskać niespodziewaną rywalkęTIMOTHY A. CLARY / AFP / ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

W lutym Iga Świątek przystąpiła jedynie do turnieju w Dosze, gdzie jednak nie poszło jej najlepiej. Poległa już w ćwierćfinale z Marią Sakkari, co było gigantyczną niespodzianką. Po porażce z Greczynką na Raszyniankę spadła fala krytyki, ale na szczęście potknięcie Jeleny Rybakiny sprawiło, że nie straciła pozycji wiceliderki rankingu WTA.

Kolejnym turniejem, w jakim wystartuje indywidualnie Polka będzie Indian Wells. Wcześniej jeszcze w duecie z Hubertem Hurkaczem weźmie udział w Pucharze Eisenhowera. Niewykluczone, że w Stanach Zjednoczonych dojdzie jej nowa rywalka.

    Serena Williams wraca na kort. Jest oficjalne potwierdzenie

    Od dłuższego czasu mówiło się o możliwym powrocie na kort Sereny Williams. Choć wydaje się to scenariuszem nierealnym, coraz więcej wskazuje na to, że legenda w wieku 44 lat wróci do rywalizacji. Rąbka tajemnicy uchylił w tej kwestii jej były trener, Rick Macci.

    Trenuje z wieloma sparingpartnerami – mężczyznami. Grała też z Alycią Parks, swoją dobrą przyjaciółką z południowej Florydy. Nie mam więc co do tego żadnych wątpliwości (jeśli chodzi o jej powrót). Zawsze uważałem, że od czasu do czasu będzie wracać, by występować z Venus w deblu.
    zdradził w rozmowie z "L’Equipe". 

    Nocna decyzja WTA. Kara dla Świątek. Potężne uderzenie w Sabalenkę

    Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (International Tennis Integrity Agency) potwierdziła, że Serena Williams jest już oficjalnie uprawniona do ponownych startów w cyklu WTA Tour po włączeniu do programu antydopingowego. 23-krotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej zakończyła obowiązkowy sześciomiesięczny okres przebywania w zarejestrowanej puli zawodników podlegających kontrolom, co usuwa ostatnią proceduralną przeszkodę na drodze do jej powrotu.

    Ze słów byłego trenera wynika, że należy spodziewać się mimo wszystko występów Sereny Williams w deblu, jednak wcale nie jest wykluczone, że nie zechce również sprobować swoich sił w singlu.

    Iga Świątek nigdy w karierze nie miała okazji rywalizować z Sereną Williams. Szansa, że się to zmieni jest znikoma, jednak wobec powrotu Amerykanki, wcale niewykluczona. A to byłaby prawdziwa gratka dla kibiców. Williams po raz ostatni wystąpiła na korcie podczas US Open 2022.

    Zawodniczka tenisowa uśmiechnięta z rakietą uniesioną nad głową, ubrana w czarny, sportowy strój, na tle niebieskiego kortu tenisowego.
    Serena WilliamsTIMOTHY A. CLARYAFP
    Tenisistka w fioletowej czapce i białym stroju unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, trzymając rakietę tenisową na korcie. Jej wyraz twarzy wskazuje na silne emocje i determinację.
    Iga ŚwiątekNoushad ThekkayilAFP
    Uśmiechnięta kobieta w jasnej sukience stoi przy mównicy i przemawia do mikrofonu na tle zieleni oraz dekoracji kwiatowych, obok niej widoczna jest statuetka.
    Serena WilliamsJoe BuglewiczAFP

