Natalia Kapustka, Interia Sport: Ostatni czas można uznać za jeden z najlepszych w Twojej karierze?

Zuzanna Bednarz, polska tenisistka: Myślę, że na pewno. Udało mi się dojść do pierwszego finału w turnieju ITF W15. Wcześniej mój najlepszy wynik to ćwierćfinał, osiągnięty trzy lata temu, gdy miałam jeszcze 17 lat. Przez kolejne lata nie udawało mi się awansować dalej niż do drugiej rundy, więc uważam, że to był duży przełom w tym sezonie. W Indiach udało mi się przejść przez ćwierćfinał i półfinał, a w finale po prawie trzygodzinnym meczu przegrałam niewielką różnicą. Mimo porażki traktuję ten turniej jako duży sukces.

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Co Twoim zdaniem najbardziej wpłynęło na tak dobre wyniki w ostatnich miesiącach? Czy można wskazać konkretne aspekty?

- Myślę, że dwa. Pierwszym był powrót do Rzeszowa. Przez dwa lata mieszkałam w Warszawie i tam trenowałam po przeprowadzce po osiemnastych urodzinach. Nie przyniosło mi to jednak oczekiwanych rezultatów sportowych, dlatego po tym czasie zdecydowałam się wrócić. Duży wpływ miała też namowa mojego narzeczonego, który jest z Rzeszowa - gdyby nie on, pewnie zostałabym w Warszawie na dłużej. Drugą rzeczą jest rozpoczęcie współpracy z psychologiem sportowym. Zaczęłam pracować z nim tuż przed turniejem w Indiach i myślę, że już wtedy było widać pierwsze efekty tej pracy na korcie.

Szczególnie można było to zauważyć w ćwierćfinale, gdzie stoczyłaś niezwykle zacięty bój z Rosjanką. W trzecim secie przegrywałaś już 3:5, a mimo to odwróciłaś losy spotkania.

- Myślę, że zdecydowanie tak, bo cały mecz był bardzo wyrównany - praktycznie grałyśmy gem za gem, często na przewagi. Spotkanie trwało ponad trzy godziny. W trzecim secie, gdy przegrywałam 3:5, wcześniej - przed rozpoczęciem współpracy z psychologiem - pewnie w takiej sytuacji mogłabym się poddać. Tym razem jednak walczyłam do końca o każdą piłkę i udało się odwrócić wynik. Był to dla mnie przełomowy moment, tym bardziej że wygrałam z drugą rozstawioną zawodniczką w turnieju. To był dopiero mój drugi ćwierćfinał w karierze, więc dało mi to dużo wiary i podniosło morale.

Jesteś zawodniczką, która po porażkach dużo analizuje swoje mecze?

- Myślę, że to zależy od meczu. Staram się wyciągać wnioski z każdego spotkania, żeby nie powtarzać błędów, które się w nim pojawiły, bo byłoby to po prostu bez sensu. Najwięcej analizuję w dniu porażki. Następnego dnia, czasem jeszcze wspólnie z trenerem czy podczas rozmowy z tatą, wracam do meczu, ale później staram się już do tego nie wracać. Dość szybko odpuszczam i skupiam się na kolejnym turnieju.

Polka opowiedziała o kulisach gry w Indiach. "Warunki nie spełniały podstawowych standardów"

Jak wyglądała specyfika grania w Indiach? Czy warunki znacząco różnią się od tych, które spotykasz na europejskich kortach?

- Powiem tak - pierwszy turniej był trochę falstartem, bo trafiliśmy w miejsce położone na totalnym odludziu.

Przyjechaliśmy około 7 rano do hotelu, który w cudzysłowie można nazwać hotelem. Nie było ręczników ani papieru toaletowego, klimatyzacja nie działała, a pościel była brudna. Później, po naszej interwencji, część rzeczy została zmieniona - dostaliśmy ręczniki, posprzątano, ale papieru toaletowego nadal nie przyniesiono. Warunki były bardzo trudne. Jedzenie również pozostawiało wiele do życzenia - zdarzały się nawet przypadki zatruć wśród zawodniczek

- W praktyce jedyną opcją były KFC i Burger King, więc przez cały tydzień, razem z tatą, jedliśmy głównie fast foody. Do tego doszły ogromne upały - około 43 stopni - i brak klimatyzacji w pokojach. Nocami było tak gorąco, że nie dało się spać, więc ratowaliśmy się zimnymi prysznicami, a nawet moczeniem ubrań, żeby choć trochę się schłodzić. Ten pierwszy tydzień traktowałam trochę jak obóz przetrwania. W efekcie została nawet złożona oficjalna skarga do ITF-u - podpisało się pod nią około 25 zawodniczek, bo warunki nie spełniały podstawowych standardów.

Z jakich krajów pochodziły głównie zawodniczki?

- Większość stanowiły zawodniczki z Indii, były też Rosjanki, a także ja jako Polka. W praktyce dominowały więc głównie Hinduski i Rosjanki.

Indie to do tej pory najbardziej egzotyczny kraj, w którym grałaś?

Grałam jeszcze w Kenii, gdy miałam 14 lat, w Nairobi. To było dosyć chaotyczne i "dzikie" doświadczenie, więc trudno mi sobie nawet wyobrazić, jak wyglądało to poza stolicą. Indie były pod pewnymi względami podobne - dużo chaosu, bałaganu, nie zawsze idealne warunki. Jednak nie spędzaliśmy dużo czasu poza hotelem i kortami, więc nie był to aż tak duży problem w codziennym funkcjonowaniu. Najtrudniejszy był pierwszy turniej w Panipacie - to było największe wyzwanie. Szczerze mówiąc, nawet trochę cieszyłam się, że przegrałam w drugiej rundzie, bo mogliśmy zmienić miejsce pobytu

- Później przenieśliśmy się do Delhi, gdzie zagrałam turniej zakończony finałem. Tam wszystko wyglądało już zupełnie inaczej - lepszy hotel, normalne jedzenie, dobra organizacja. To był już zupełnie inny świat, bliższy europejskim standardom. Trzeci turniej zakończyłam porażką w drugiej rundzie z pierwszą rozstawioną, zawodniczką z czołówki rankingu. Pierwszego seta wygrałam 6:0, w drugim prowadziłam 1:0, ale później zabrakło mi już sił - zarówno fizycznych, jak i mentalnych, bo poprzedni turniej sporo mnie kosztował. Mimo to byłam zadowolona z tego występu. Organizacja stała już na dobrym poziomie - nie idealnym, ale wystarczającym, bez większych zastrzeżeń.

Wspomniałaś o Kenii. Jak to się stało, że akurat tam rozgrywałaś swój mecz?

- To był turniej ITF juniorski, mój pierwszy w karierze. Miałam wtedy 13 albo 14 lat. Pojechaliśmy tam głównie po to, żeby zdobyć pierwsze punkty rankingowe, bo w Europie, bez rankingu, bardzo trudno było się gdziekolwiek dostać. Stwierdziliśmy więc, że spróbujemy takiego wyjazdu, żeby "otworzyć" sobie drogę do kolejnych turniejów w Europie. Udało się - zdobyłam tam punkty i to później pomogło mi w dalszej grze i startach.

Wspomniałaś, że w Indiach byłaś z tatą. Czy to właśnie on głównie towarzyszy Ci na wyjazdach?

- Tak, tata jest główną osobą, która mi towarzyszy - pełni rolę menedżera, trenera przygotowania fizycznego, a czasem, jak sam mówi, również taksówkarza czy kucharza. Jest po prostu od wszystkiego.

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Jak wygląda codzienność zawodniczki spoza ścisłej czołówki - pod względem podróży, kosztów i treningów?

- Jeśli chodzi o koszty, to wszystko pokrywa tata. Obecnie nie mam też wsparcia z Polskiego Związku Tenisowego, bo wypadłam z kadry - są podziały na kadry i w moim przypadku tej pomocy już nie ma, więc tata zajmuje się całą stroną organizacyjną i finansową. Na co dzień trenuję w Rzeszowie z Konradem Kolbuszem, który wcześniej pracował m.in. z Alanem Ważnym. Co ciekawe, mój pierwszy trening tenisowy odbył się właśnie z nim i współpracowaliśmy przez osiem lat. Później przez dwa lata trenowałam z Karolem Filarem, a następnie przeniosłam się do Warszawy. Po powrocie wróciłam do współpracy z Konradem i na ten moment ten układ dobrze się sprawdza, więc na razie pozostaje bez zmian.

Ile wyrzeczeń kosztował Cię tenis na obecnym etapie kariery?

- Myślę, że od samego początku było ich bardzo dużo. Pamiętam jeszcze czasy szkoły stacjonarnej - nie było mnie na wielu wycieczkach, bo musiałam trenować. Nie mogłam też tak swobodnie spotykać się z koleżankami, bo cały czas były treningi i turnieje. Później poszłam do liceum sportowego w Żywcu i uczyłam się już całkowicie online. W pewnym momencie straciłam też część kontaktów, bo koleżanki z podstawówki poszły do innych szkół, więc te drogi się rozeszły. To sprawiało, że bywało trochę samotnie - głównie treningi, wyjazdy i turnieje. Z czasem jednak stałam się bardziej introwertyczna i nie potrzebuję już aż tak dużej liczby kontaktów czy wyjść. W Rzeszowie mam narzeczonego, z którym spędzam większość czasu i to mi w zupełności wystarcza. Nie mam problemu z tym, że odpuszczam imprezy czy życie towarzyskie - to po prostu część tej drogi.

Wspomniałaś, jak wyglądają Twoje treningi, ale chciałam zapytać o początki - czy tenis był Twoją pierwszą sportową miłością?

- Zaczęłam grać w tenisa, gdy miałam 8 lat. Tata zastanawiał się wtedy między pływaniem a tenisem - wiedział, że będę miała budowę ciała podobną do mamy i uznał, że tenis będzie dla mnie najbardziej odpowiedni. Ostatecznie postawił właśnie na tenis, a z pływaniem nawet nie próbowaliśmy, bo chyba wiedział, że by mnie to nie zainteresowało. Poszłam na pierwszy trening i od razu mi się spodobało.

Spędzałam na korcie jak najwięcej czasu, często zostawałam po zajęciach, żeby jeszcze pograć. Wtedy miałam 8 lat, czyli trochę później niż większość rówieśniczek, które zaczynały w wieku 4–5 lat, więc ta różnica na początku była wyraźna. Dopiero około 11–12 roku życia zaczęłam do nich realnie dorównywać

Czy pochodzisz ze sportowej rodziny? Twój tata dziś jest mocno zaangażowany w Twoją karierę, a sam uprawiał sport zawodowo?

- Tata grał w piłkę nożną, ale nie na poziomie profesjonalnym. Później przez wiele lat pracował jako menedżer piłkarski i ogólnie był związany z futbolem. Z tenisem wcześniej nie miał nic wspólnego.

Czasem można było natrafić na Twoje dwa nazwiska. Jak to właściwie wygląda - którego nazwisko jest poprawne?

- Ogólnie moje nazwisko zawsze brzmiało Bednarz. W pewnym momencie, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i pojawiły się konflikty z tatą, zmieniłam je na nazwisko rodowe mamy - Kolonus. Obecnie jednak wróciłam do nazwiska Bednarz i to jest już oficjalna zmiana. Na turniejach występuję jako Bednarz, na mediach społecznościowych również wszystko zostało już zaktualizowane. Tak więc teraz posługuję się wyłącznie nazwiskiem Bednarz.

Na początku kariery - ale też dziś - miałaś lub masz swoją tenisową idolkę? Zawodniczkę, która Cię inspiruje?

- Kiedy byłam młodsza, moją idolką była Maria Szarapowa. Bardzo podobał mi się jej styl gry, ale też ona sama jako zawodniczka i osoba. Później przez pewien czas inspirowała mnie też Carolina Garcia, ale ona już zakończyła karierę.

Obecnie myślę, że najbardziej inspiruje mnie Aryna Sabalenka - podoba mi się jej styl gry, ale też to, jak funkcjonuje poza kortem, jej dystans do siebie i sposób, w jaki się prezentuje

Masz w głowie jedno tenisowe marzenie, które chciałabyś kiedyś spełnić?

- Na pewno chciałabym kiedyś zagrać w turnieju wielkoszlemowym - to jest cel, który bardzo chciałabym osiągnąć. Natomiast największym marzeniem nie jest samo zagranie czy wygranie turnieju, tylko wejście do pierwszej setki, a może nawet pięćdziesiątki rankingu WTA.

Jakie masz plany na najbliższy czas?

- Teraz gram dwa turnieje w Turcji, a później pod koniec czerwca lecimy na trzy turnieje do RPA.

Zuzanna Bednarz Piotr Kucza Newspix.pl

Zuzanna Bednarz Piotr Kucza Newspix.pl

Zuzanna Bednarz Piotr Kucza Newspix.pl



