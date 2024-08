4:5, piłka setowa i zwrot akcji. Ponad dwie godziny walki, Linette gra dalej w US Open

Mimo porażki z Ivą Jović Magda Linette gra dalej na US Open. Niepowodzenie w turnieju singlowym odbija sobie w deblu, gdzie w duecie z Peyton Stearns udało jej się awansować do drugiej rundy. Polsko-amerykańska para pokonała po zaciętej walce 7:5, 3:6, 6:3 Anastazję Potapową i Yanę Sizikową. Spotkanie trwało ponad dwie godziny, ale ostatecznie to Linette i Stearns zmierzą się w kolejnej rundzie z Kristiną Mladenović i Shuai Zhang.