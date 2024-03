4:2 Radwańskiej w decydującym secie, miało być jak kiedyś. Dramat po trzech godzinach

Przed 33-letnią tenisistką WKT Mera Warszawa pojawiła się olbrzymia szansa trzeciego w tym sezonie awansu do ćwierćfinału turnieju ITF, bo poprzedniego grała już na tym etapie w styczniu w Sunderlandzie i niedawno w Solarino na Sycylii. Tyle że wówczas były to imprezy rangi ITF W35, teraz zaś - ITF W50. Turniej z większym budżetem, no i lepszą obsadą. Urszula Radwańska znów musiała się przebijać przez eliminacje, ale z uwagi na swoje najwyższe rozstawienie, do awansu potrzebowała tylko jednego zwycięstwo. I je uzyskała, pokonała Włoszkę Stagno 6:2, 7:5.

