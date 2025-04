A teraz grały o to, która z nich dostąpi możliwości walki o finał z Aryną Sabalenką. Białorusinka zrobiła już swoje chwilę wcześniej - pokonała po świetnym meczu 6:4, 6:1 Elise Mertens , mimo że rywalka też prezentowała się znakomicie. Gdyby teraz zaś wygrała Gauff, byłoby to jej pierwsze starcie z Białorusinką od zeszłorocznego półfinału WTA Finals w Rijadzie, gdy niespodziewanie ograła ją i ostatecznie skasowała najwyższą gaże w historii kobiecego tenisa - blisko 5 milionów dolarów.

Coco Gauff kontra Jasmine Paolini w meczu WTA 500 w Stuttgarcie. Kapitalny początek seta Amerykanki. I koniec Włoszki

Gauff zaczęła ten mecz z przytupem - już w pierwszym gemie przełamała Paolini do zera. A za chwilę podwyższyła na 2:0. Grała mocno, precyzyjnie, świetnie poruszała się po korcie. Po łatwym gemie serwisowym prowadziła 4:2, w kolejnym gemie Włoszki miała stan równowagi. I za chwilę wszystko wywróciło się do góry nogami.

Paolini od początku starała się przepychać wszystkie akcje przez forhend rywalki, czyli - co powszechnie wiadomo - najsłabszą stronę 21-letniej tenisistki. Z czasem robiła to coraz precyzyjniej, do tego dopisywało jej szczęście. Aż trudno policzyć, ile razy Jasmine trafiała w linię, a piłka jeszcze po tym odbiciu przyspieszała, gubiąc rywalkę. To były kluczowe momenty, zaczęła odrabiać straty. Wyrównała na 4:4, za chwilę objęła prowadzenie 5:4. Do tego momentu Amerykanka dobrze serwowała, nie popełniała podwójnych błędów, które przecież w tym sezonie są jej zmorą. I nagle w najważniejszym momencie pojawiły się aż dwa, decydujące. Paolini zapisała czwartego gema z rzędu na swoim koncie, wygrała partię 6:4.