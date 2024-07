4:1 dla Jeleny Ostapenko i wielki zwrot akcji. Koniec marzeń Łotyszki o tytule

W jednym z ćwierćfinałów tegorocznego Wimbledonu doszło do starcia dwóch byłych mistrzyń Roland Garros . O półfinał imprezy w Londynie rywalizowały ze sobą bowiem Jelena Ostapenko i Barbora Krejcikova. Pierwsza z nich triumfowała w Paryżu w 2017 roku, a druga - cztery lata później. Mimo to obie pokazywały podczas gry londyńskiej trawie, że potrafią świetnie odnaleźć się także na tej nawierzchni.

Zacięta walka w meczu Ostapenko z Krejcikovą. Powrót Czeszki w drugim secie

Ostapenko rozpoczęła mecz od sześciu wygranych akcji z rzędu. Później Krejcikova doszła jednak do głosu i wyrównała na 1:1. W kolejnym gemie Jelena prowadziła już 40-15, ale mimo to nie zdołała utrzymać podania. Czeszka świetnie urozmaicała grę i wytrącała z rytmu rozpędzoną dotychczas w turnieju Łotyszkę. Wywalczony w czwartym gemie break odcisnął swoje piętno na końcowym rezultacie premierowej partii. W dalszej fazie nie doszło już bowiem do żadnego breaka. Mistrzyni Roland Garros 2021 bardzo pewnie prezentowała się przy własnym podaniu i nie dopuszczała rywalki do ewentualnych szans. Ostatecznie pierwszy set zakończył się rezultatem 6:4 dla tenisistki z Brna.