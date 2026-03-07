4:0 na start, ale co stało się potem. Osaka zaskoczona. Koniec po 88 minutach

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wykluczeniem z powodu kontuzji zakończył się udział Naomi Osaki w Australian Open, co mocno sfrustrowało Japonkę. Podopieczni Tomasza Wiktorowskiego po ponad miesięcznej przerwie przystąpiła do rywalizacji w Indian Wells, który zaczęła od zwycięstwa nad Victorią Jimenez Kasintsevą. Po spotkaniu nie wytrzymała i nadała głośną wiadomość, której odbiorcą był m.in. Tomasz Wiktorowski.

Naomi Osaka
Naomi OsakaPhil WalterGetty Images

Od czasu powrotu na kort po przerwie macierzyńskiej Naomi Osaka regularnie zmaga się z problemami natury fizycznej. Japonka łapie kontuzje, przez które przedwcześnie kończy udział w poszczególnych turniejach. Było tak w ubiegłym roku w Osace, a także w Australian Open w styczniu.

Po pokonaniu Antonii Ruzic i Sorany Cirstei 28-latka oddała walkowerem mecz z Maddison Inglis. Znów na drodze stanęła jej kontuzja, co doprowadziło do frustracji i zwątpienia. Świadomy problemów swojej podopiecznej jest Tomasz Wiktorowski.

Sabalenka przegrała gema na starcie seta i się zaczęło. 70 minut i koniec

Naomi Osaka triumfuje w pierwszym meczu na Indian Wells. 88 minut walki

Indian Wells była liderka rankingu WTA zaczęła od 2. rundy i pokonała w niej Victorię Jimenez Kasintsevę. Napotkała jednak większe problemy, aniżeli mogła się spodziewać.

Pierwszego seta rozpoczęła kapotalnie - od podwójnego przełamania rywalki, co pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 4:0. Później jednak wkradło się lekkie rozprężenie, co wykorzystała rywalka. Od stanu 5:1 doprowadziła ona do 5:5, a w sztabie Osaki zrobiło się nerwowo.

Zobacz również:

Coco Gauff i Jasmine Paolini walczyły o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells
Tenis

Równoległa walka Gauff i Paolini w Indian Wells. Rozstrzygnięcie o 1:41 w nocy

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Ostatecznie to 16. rakieta świata triumfowała 7:5. W drugiej partii poszło jej już dużo bardziej gładko. Oddała przeciwniczce tylko dwa gemy i po 88 minutach walki triumfowała 7:5, 6:2, pieczętując awans do 1/16 finału. 

    Osaka w końcu nie wytrzymała. Nadała bolesną wiadomość

    Po meczu odniosła się do ostatnich problemów zdrowotnych. Nie ukrywała, że był to dla niej trudny okres. Ominęła w związku z tym turnieje w Dosze i Dubaju.

    Każdego roku czuję, jak to zaczyna się dziać. Byłam po prostu bardzo rozczarowana samą sobą, a potem, jak na ironię, podczas treningu doznałam kontuzji. Nabawiłam się kolejnego urazu
    zaczęła Naomi Osaka, odnosząc się do swoich wcześniejszych problemów zdrowotnych

    - Mam nadzieję, że to już wystarczająco dużo kontuzji na cały rok. Jestem po prostu wdzięczna, że mogę tu być i grać - dodała podopieczna Tomasza Witorowskiego.

    Andriejewa jednak nie zagra z mistrzynią turnieju WTA. Klęska Amerykanki w Indian Wells

    Jak się okazuje, przyszłość polskiego trenera u boku byłej liderki liderki rankingu WTA stoi pod znakiem zapytania. Szczegóły zdradził Karol Stopa. - Albo Tomek zdoła jej narzucić swój rytm, albo to może być krótka przygoda. Z tego, co słyszałem, są umówieni do Indian Wells, a później ma nastąpić weryfikacja - przekazał w programie "Trzeci Serwis".

    W kolejnym spotkaniu na Indian Wells Naomi Osaka zmierzy się z Camilą Osorio.

    Zobacz również:

    Novak Djoković
    Tenis

    0:13. Novak Djoković katem Polaków. W Genewie drżał do samego końca

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Tenisistka w turkusowym stroju sportowym i niebieskiej czapce z daszkiem stoi z zamkniętymi oczami i lekko pochyloną głową, wyrażając emocje napięcia lub frustracji na korcie tenisowym podczas meczu.
    Naomi OsakaRobert PrangeGetty Images
    Mężczyzna z siwą brodą i okularami przeciwsłonecznymi trzymający rakietę tenisową, stojący przy siatce na niebieskim korcie tenisowym, wykonujący gest ręką podczas rozmowy lub instruktażu.
    Tomasz WiktorowskiFoto OlimpikAFP
    Tenisistka w jasnozielonej sukience uderza piłkę rakietą dwuręcznym backhandem; intensywna koncentracja na twarzy i dynamiczny ruch ramion podkreślają sportową rywalizację.
    Naomi OsakaMatthew StockmanAFP
    Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja