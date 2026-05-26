4:0 dla Sabalenki i zaskakujący zwrot w Paryżu. Koniec po 75 minutach

Andrzej Grupa

Na wtorek organizatorzy French Open zaplanowali ostatnie spotkania w pierwszej rundzie zmagań - w planie znalazły się starcia dwóch zeszłorocznych finalistek: Aryny Sabalenki i Coco Gauff. Jako pierwsza na Court Philippe Chatrier znalazła się ta, która rok temu walkę o tytuł przegrała. I nie ma w dorobku tutaj tytułu, choć przecież znów do gry przystępuje jako światowa "1". Białorusinka zaczęła imponująco, szybko odskoczyła na 4:0. A później zaczęły się dziać rzeczy, które pamiętamy z jej spotkań z Madrytu czy Rzymu - trudne to wytłumaczenia. Hiszpanka wyczuła swoją szansę. Ostatecznie z awansu cieszyła się jednak Aryna.

Aryna Sabalenka, Roland Garros 2026ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

Na konferencji przed paryskim turniejem Sabalenka nie ukrywała, że na triumfie w stolicy Francji zależy jej szczególnie. Pod to robiła swoje przygotowania na mączce, zrezygnowała z gry w Stuttgarcie, by odpocząć po spektakularnym triumfie w Sunshine Double. Tyle że rywalizacja w Madrycie (ćwierćfinał) i Rzymie (trzecia runda) poszły zupełnie nie po jej myśli. Stąd też pewna wątpliwość, czy w tym roku jest odpowiednio przygotowana do gry na tej nawierzchni.

W czasach całkowitej dominacji Igi Świątek nie była w stanie dotrzeć tu do finału. W końcu rok temu to ona zatrzymała Polkę na etapie półfinału - wygrała trzeciego seta "bajglem". A w finale marzenia o tytule zabrała jej Coco Gauff. Teraz chce rewanżu.

Sytuacja jest o tyle inna, że znakomicie w pierwszej części sezonu spisywała się Jelena Rybakina. I to Kazaszka ma szansę stać się nową światową "1" - wystarczy jej triumf w całych zawodach, bez względu na wynik Sabalenki. To dodatkowa presja dla Białorusinki.

Na samo losowanie drabinki Sabalenka nie mogła jednak tym razem narzekać. Choć trafienie na Jessicę Bouzas Maneiro już w 1/64 finału było pewnym zagrożeniem. To tenisistka nieszablonowa, potrafiła odskoczyć Sabalence na 5:2 w drugim secie w zeszłorocznym Australian Open. A później miała 5:4 w drugiej partii w Cincinnati. Choć obie tamte potyczki ostatecznie przegrała.

A w tym roku, w Perth, ograła już Coco Gauff. Było to jej jedyne starcie z tenisistką z TOP 10 rankingu WTA.

Roland Garros. Pierwszy mecz Aryny Sabalenki. Rywalką Jessica Bouzas Maneiro

Do stanu 4:0 wszystko układało się zgodnie z harmonogramem, który można było przed tym spotkaniem zakładać. Aryna wygrywała kolejne gemy bardzo pewnie, choć nie była wcale bezbłędna. Tyle że Hiszpanka nie nadążała za jej uderzeniami, a większość mieściła się w korcie. Bouzas Maneiro sama zresztą pomogło, to drugie przełamanie nastąpiło po jej podwójnym błędzie serwisowym.

Aryna Sabalenka dość pewnie awansowała do drugiej rundy French Open. Ale też często nie mogła uwierzyć w swoje błędyANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

Być może jednak Aryna poczuła się zbyt pewnie w tej potyczce, a być może sama doprowadziła się do stanu, który w tym sezonie kilka razy już widzieliśmy. Przegrała gema przy swoim serwisie, zaczęła się irytować, coś do siebie mówiła. I te błędy zaczęły pojawiać się w znacznie większej liczbie. Prowadziła 4:2, później 5:3. I serwowała. Przy stanie 30-30 Hiszpanka znakomicie zagrała krosowym bekhendem, wywalczyła break pointa. A za chwilę miała już w dorobku kontaktowego gema na 4:5, po błędzie Aryny.

Dość niespodziewanie 50. rakieta świata dostała więc szansę pozostanie w secie, serwowała po 5:5. Tym razem przy stanie 30-30 to Sabalenka cieszyła się z punktu, presja przeszła na stronę Bouzas Maneiro. A Hiszpanka jej nie wytrzymała. Musiała ryzykować drugim podaniem, a to Białorusinka od razu atakowała. Nie trafiła w karo, Sabalenka miała więc 6:4.

Jessica Bouzas ManeiroANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

W drugim secie Aryna już takiego momentu dekoncentracji nie miała, choć przecież dwa jej poprzednie starcia z Bouzas Maneiro były równe właśnie na tym etapie. A tu szybko odskoczyła na 2:0, a później na 4:0, 5:0. Owszem, też przytrafiały się błędy, Hiszpanka miała nawet break pointy. Siła fizyczna liderki rankingu brała jednak w takich sytuacjach górę.

Bouzas Maneiro ambitnie walczyła do końca, wygrała dwa gemy, obroniła piłkę meczową. Ale drugiej już nie. Skończyła spotkanie piątym podwójnym błędem serwisowym - po 75 minutach było więc 4:6, 2:6.

W drugiej rundzie liderka rankingu zagra z lepszą z pary: Linda Fruhvirtova - Elsa Jacquemot.

Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
Jessica Bouzas Maneiro rywalizowała z Aryną Sabalenką w pierwszej rundzie Roland Garros
Jessica Bouzas Maneiro rywalizowała z Aryną Sabalenką w pierwszej rundzie Roland GarrosFRANCK FIFE / AFP AFP
Roland Garros (K)
1/64 finału
26.05.2026
12:10
Zakończony
Wszystko o meczu


