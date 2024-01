4:0 Chwalińskiej i... dreszczowiec. Kapitalny mecz z turniejową piątką, ponad 200 miejsc różnicy

Tyle że Polka ma problem z powrotem do dyspozycji sprzed urazu, poprzednie 11 miesięcy jest w jej wykonaniu falowaniem - na jeden dobry mecz przypadają dwa słabsze. Takim lepszym momentem było na pewno starcie w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa - wtedy tenisistka z Dąbrowy Górniczej wpadła właśnie na rozstawioną w tamtych kwalifikacjach Stefanini. Dzieliło je blisko 240 miejsc w rankingu , Włoszka była 106.

Czyżby przełom Mai Chwalińskiej? Dwa zwycięstwa z rzędu w ważnym dla niej turnieju. I jest ćwierćfinał

Co w tym wszystkim jest najbardziej istotne? Od zeszłorocznego challengera w Kozerkach Chwalińska nie była w stanie wygrać dwóch meczów w turnieju głównym , który miałby większą rangę niż W40. Ten rok zaczęła w Tajlandii, w Nonthaburi dwukrotnie korzystała z zamrożonego rankingu w zmaganiach ITF W50. I miała ogromnego pecha - najpierw wpadła na najwyżej rozstawioną Chinkę Ye-Xin Ma , później na Bułgarkę Gerganę Topałową , numer trzy w drabince. Tę drugą ograła, ale jak to właśnie u Chwalińskiej często bywało - kolejne spotkanie jej nie wyszło.

Stefanini próbowała ratować sytuację... przerwą medyczną. Nie wyszło, Polka poszła za ciosem

Wynik mógłby wskazywać, że ta wygrana przyszła dawnej deblowej partnerce Igi Świątek łatwo - tak jednak nie było. Chwalińska początkowo grała perfekcyjnie, prowadziła 4:0, przy stanie 5:2 miała dwie piłki setowe. Tyle że Włoszka zrozumiała, że rywalka ją "podpuszcza" grając wysokie "baloniki" w dalszą część kortu. Gdy Stefanini próbowała atakować, popełniała masę błędów. Z czasem zrezygnowała z tego, odpowiadała Polce podobnymi uderzeniami, wchodziła w dłuższe wymiany. Wtedy zaczęły się kłopoty Polki, która traciła pewność siebie. Włoszka wyrównała na 5:5, za chwilę miała szansę, by objąć prowadzenie i postawić Polkę na "musiku". I wtedy Chwalińska zareagowała w najlepszy sposób - wygrała do końca seta siedem z ośmiu akcji. A zarazem i całą partię 7:5.

A co ważniejsze, poszła za ciosem, wygrała trzy pierwsze gemy w drugim secie, dwa razy przełamała Stefanini. Włoszka była podłamana - choć nie wyglądało to, jakby coś jej dolegało, poprosiła o przerwę medyczną. Chciała wybić rywalkę z rytmu, co częściowo jej się udało. Odrobiła stratę jednego przełamania, w kolejnym gemie obie szły równo, wszystko rozstrzygało się na przewagi. Polka zakończyła gema kapitalnym oburęcznym bekhendowym smeczem. I już nie oddała tego meczu - wygrała 6:1, awansowała do ćwierćfinału.