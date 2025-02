4:0, a później niezwykłe emocje. Petra Kvitova wróciła do wielkiego tenisa

Kvitova od raz zdecydowała się na grę w zawodach WTA 250 - wybrała zmagania w Austin w Teksasie, by stąd przenieść się już do Indian Wells. Gdy kończyła rywalizację na początku października 2023 roku, przegranym meczem z Ludmiłą Samsonową w Pekinie, była 14. na świecie. Tyle że u niej poród był trudny, sama o tym później opowiadała. Komplikacje, cesarskie cięcie - urodziła jednak syna. To jednak sprawiło, że i sam powrót do gry nieco się opóźnił. - Te wszystkie dziewczyny są jednak młodsze, ja jestem w innym wieku - oznajmiła już w Austin.