34 minuty starcia Linette z Badosą na starcie sezonu. Radość Polki, smutek jej trenera

Przez cztery poprzednie lata World Tennis League gościło na Bliskim Wschodzie, do Dubaju zjeżdżały największe gwiazdy, przynajmniej z WTA. Choć to towarzyska impreza, to jednak Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Iga Świątek, Mirra Andriejewa czy Paula Badosa toczyły tam zażarte boje.

W tym roku imprezę przeniesiono do Bengaluru, na dodatek zmagania w Australii zaczynają się o tydzień później. Czyli nie w ostatnich dniach grudnia, a dopiero po Nowym Roku. I można się spodziewać, że to miało wpływ na decyzje niektórych gwiazd.

One nie wyraziły chęci, włączyły się więc inne. W Bengaluru znów są cztery drużyny, inne zawodniczki z szerokiej czołówki. W tym nasza Magda Linette, która wróciła na kort - do gry - po dwumiesięcznej przerwie. Dla niej to przetarcie przed zmaganiami w Auckland i Hobart (WTA 250). No i Australian Open.

Magda Linette kontra Paula Badosa w World Tennis League. Otwarcie sezonu dla poznanianki

W połowie sierpnia Magda Linette wygrała swój ostatni mecz w tourze, w Cincinnati pokonała wtedy niespodziewanie Jessicę Pegulę. Później przez dwa miesiące, zmęczona, odpadała po pierwszych potyczkach, aż wreszcie - po Wuhanie - zdecydowała się zakończyć sezon. Chciała mentalnie odpocząć.

Rywalizację na SM Krishna Tennis Stadium w Bengaluru - w zespole Falcons - Magda Linette rozpoczęła od spotkania z gwiazdą, bo taką w World Tennis League jest na pewno Paula Badosa. Ona też miała olbrzymie problemy zdrowotne w ostatnich miesiącach, ale przecież to nie jest coś dziwnego.

Magda Linette Scott Taetsch AFP

Wypadła z gry po Wimbledonie, opuściła turnieje za oceanem, z US Open włącznie. Wróciła na finały Billie Jean King Cup, w Shenzhen we wrześniu zagrała jedno spotkanie. A później dwa w Pekinie - w tym drugim, z Karoliną Muchovą, doznała kontuzji. Zakończyła sezon, niewiele zresztą szybciej niż poznanianka.

Hiszpanka miała duże problemy z serwisem, przez... połowę seta się przyzwyczajała do warunków. Bengaluru leży niemal 1000 metrów nad poziomem morza, piłki inaczej się zachowują po uderzeniach w takich warunkach. A jej serwis wyraźnie szwankował, stąd dwa przełamania Linette w trzech pierwszych gemach rywalki.

Magda spisywała się w tym aspekcie nieco lepiej, choć też nie idealnie. Miała jednak sposób - zagrania na ciało Badosy, ta zaś reagowała dość późno.

I stąd przewaga Magdy w pierwszej fazie meczu. Prowadziła 3:1 i 40-0 przy swoim podaniu. Popełniła dwa podwójne błędy, wkradły się pewne nerwy. Badosa zaś złapała rytm, wygrała tego gema, za moment w kilkadziesiąt sekund czterema piłkami wyrównała na 3:3.

A później było 4:4 i 30-30, podawała Linette. Hiszpanka świetnie grała forhendem, a tym razem to uderzenie dało sukces poznaniance. W bardzo ważnym momencie. Polka prowadziła 5:4, potrzebowała jeszcze jednego gema.

I tego gema zdobyła, choć to Badosa prowadziła 30-0. Dwa razy odrobinę pomogła siatka, ale później swoimi zagraniami Polka wymuszała błędy rywalki. Skończyło się na 6:4 - i pierwszych sześciu punktach dla jej drużyny.

Smutny był za to... trener poznanianki Mark Gellard. Bo on w tym turnieju prowadzi ekipę Eagles, którą w tym spotkaniu reprezentowała Badosa.

Magda Linette FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

