32 minuty i koniec. W Pekinie dopełnił się koszmar przyjaciółki Aryny Sabalenki

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Starcie Karoliny Muchovej z Paulą Badosą zapowiadało się chyba najciekawiej z niedzielnych starć w trzeciej rundzie WTA 1000 w Pekinie. Grały w końcu finalistka z półfinalistką zeszłorocznego China Open. Zarazem dwie tenisistki, które stale mogłyby być w TOP 10 rankingu, gdzie nie problemy zdrowotne. I te znów odezwały się u Hiszpanki. Po zaledwie sześciu rozegranych gemach i 32 minutach na korcie poddała spotkanie. A niewykluczone też, że to oznacza koniec występów w tym sezonie.

Paula Badosa znów poddała mecz. Hiszpańska gwiazda doznała kontuzji w Pekinie
Paula Badosa znów poddała mecz. Hiszpańska gwiazda doznała kontuzji w PekiniePedro PARDOAFP

Półtora roku tomu Paula Badosa zaznaczyła w rozmowie z WTA Insider, że lekarze zalecali jej poważne rozważenie, czy dalej powinna grać w tenisa na zawodowym poziomie. Jedna z najlepszych zawodniczek świata, bliska przyjaciółka Aryny Sabalenki, co chwilę wypadała z gry na długie tygodnie lub nawet miesiące. I wracała, mimo chronicznych problemów z plecami. Sama przyznała, że była bliska takiej decyzji, miała już dość.

A jednak ciągle wracała, w zeszłym roku rozegrała aż 57 spotkań, wygrała pierwszy turniej po dwóch latach (WTA 500 w Waszyngtonie). A na początku tego roku dotarła do półfinału Australian Open, co było jej życiowym osiągnięciem. I tam zatrzymała ją... przyjaciółka Aryna.

    A później była kontuzja w Miami i oddanie walkowerem starcia z Alexandrą Ealą, powrót na mączkę. I kolejna kontuzja po Wimbledonie, która skutkowała rezygnacją z letniej gry w USA, z ostatnim Wielkim Szlemem włącznie. Wróciła więc w Chinach, zagrała niezłe spotkanie z Eliną Switoliną w finałach BJK Cup, w Pekinie ograła Antonię Ruzić. I dziś wpadła na Karolinę Muchovą, również genialną zawodniczkę po wielu przejściach. Choć głównie związanych z urazami obu nadgarstków.

    To był hit trzeciej rundy - grała finalistka China Open z 2024 roku (Muchova) z półfinalistką (Badosa). Obie wtedy ograła Coco Gauff.

    WTA 1000 w Pekinie. Karolina Muchova kontra Paula Badosa. Hit w walce o czwartą rundę

    Starcie gwiazd na Lotus Court, mające wyłonić rywalkę dla Shuai Zhang lub Amandy Anizimovej, zaczęło się bardzo obiecująco. Od niezłych serwisów, ładnych dla oka wymian, dużej intensywności. Obie dość pewnie wygrały po dwa swoje gemy, ale w jednej z wymian na twarzy Hiszpanki pojawił się grymas bólu.

    Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z rakietą w dłoni, z wyrazem frustracji lub zmęczenia na twarzy, lekko odchylając głowę do tyłu, w tle rozmyte sylwetki kibiców na trybunach.
    Paula BadosaDIMITAR DILKOFFAFP

    Grała dalej, mimo dwóch szans na 3:2 została jednak przełamana. I gdy Czeszka usiadła na ławce, już było widać, że coś jest nie tak. Badosa poprosiła o pomoc fizjoterapeuty, ta od razu zamieniła się w przerwę medyczną poza kortem. Po nieco ponad czterech minutach wróciła, ale ze sporym bandażem na lewym udzie.

    Próbowała jeszcze walczyć, ale nie była w stanie dobiec do mocnych krosowych uderzeń Muchovej. Czeszka zaś nie zamierzała zwalniać, grała precyzyjnie i skutecznie.

      Po przegraniu tego gema Hiszpanka ostatecznie uznała, że to koniec. Podziękowała Muchovej, zeszła do ławki, zabrała sprzęt i... się popłakała. Kolejne kontuzja, tym razem mięśniowa, oznacza dla niej prawdopodobnie koniec sezonu.

      Nierealne wydaje się, by była w stanie grać w Wuhanie, ale też wątpliwe jest, by zdążyła się wykurować na WTA 500 w Ningbo, bo tam też się zgłosiła. Na grę w WTA Finals straciła zaś szansę.

      Pekin (K)
      1/16 finału
      28.09.2025
      11:10
      Krecz
      Karolina Muchova rywalizowała z Wiktorią Azarenką w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami
      Karolina MuchovaFATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
      Paula Badosa - Karolina Muchova. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport

