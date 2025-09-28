32 minuty i koniec. W Pekinie dopełnił się koszmar przyjaciółki Aryny Sabalenki

Półtora roku tomu Paula Badosa zaznaczyła w rozmowie z WTA Insider, że lekarze zalecali jej poważne rozważenie, czy dalej powinna grać w tenisa na zawodowym poziomie. Jedna z najlepszych zawodniczek świata, bliska przyjaciółka Aryny Sabalenki, co chwilę wypadała z gry na długie tygodnie lub nawet miesiące. I wracała, mimo chronicznych problemów z plecami. Sama przyznała, że była bliska takiej decyzji, miała już dość.

A jednak ciągle wracała, w zeszłym roku rozegrała aż 57 spotkań, wygrała pierwszy turniej po dwóch latach (WTA 500 w Waszyngtonie). A na początku tego roku dotarła do półfinału Australian Open, co było jej życiowym osiągnięciem. I tam zatrzymała ją... przyjaciółka Aryna.

A później była kontuzja w Miami i oddanie walkowerem starcia z Alexandrą Ealą, powrót na mączkę. I kolejna kontuzja po Wimbledonie, która skutkowała rezygnacją z letniej gry w USA, z ostatnim Wielkim Szlemem włącznie. Wróciła więc w Chinach, zagrała niezłe spotkanie z Eliną Switoliną w finałach BJK Cup, w Pekinie ograła Antonię Ruzić. I dziś wpadła na Karolinę Muchovą, również genialną zawodniczkę po wielu przejściach. Choć głównie związanych z urazami obu nadgarstków.

To był hit trzeciej rundy - grała finalistka China Open z 2024 roku (Muchova) z półfinalistką (Badosa). Obie wtedy ograła Coco Gauff.

WTA 1000 w Pekinie. Karolina Muchova kontra Paula Badosa. Hit w walce o czwartą rundę

Starcie gwiazd na Lotus Court, mające wyłonić rywalkę dla Shuai Zhang lub Amandy Anizimovej, zaczęło się bardzo obiecująco. Od niezłych serwisów, ładnych dla oka wymian, dużej intensywności. Obie dość pewnie wygrały po dwa swoje gemy, ale w jednej z wymian na twarzy Hiszpanki pojawił się grymas bólu.

Paula Badosa DIMITAR DILKOFF AFP

Grała dalej, mimo dwóch szans na 3:2 została jednak przełamana. I gdy Czeszka usiadła na ławce, już było widać, że coś jest nie tak. Badosa poprosiła o pomoc fizjoterapeuty, ta od razu zamieniła się w przerwę medyczną poza kortem. Po nieco ponad czterech minutach wróciła, ale ze sporym bandażem na lewym udzie.

Próbowała jeszcze walczyć, ale nie była w stanie dobiec do mocnych krosowych uderzeń Muchovej. Czeszka zaś nie zamierzała zwalniać, grała precyzyjnie i skutecznie.

Po przegraniu tego gema Hiszpanka ostatecznie uznała, że to koniec. Podziękowała Muchovej, zeszła do ławki, zabrała sprzęt i... się popłakała. Kolejne kontuzja, tym razem mięśniowa, oznacza dla niej prawdopodobnie koniec sezonu.

Nierealne wydaje się, by była w stanie grać w Wuhanie, ale też wątpliwe jest, by zdążyła się wykurować na WTA 500 w Ningbo, bo tam też się zgłosiła. Na grę w WTA Finals straciła zaś szansę.

Karolina Muchova FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Paula Badosa - Karolina Muchova. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport