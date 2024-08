3 godziny i 17 minut walki, katorżniczy mecz w US Open. Świątek już na nią czeka

Polskim kibicom tenisa śledzącym US Open z pewnością marzy się w tym roku powtórka sprzed dwóch lat. W sezonie 2022 Nowy Jork z okazałym trofeum opuszczała Iga Świątek. Raszynianka jak zwykle należy do grona ścisłych faworytek, lecz rywalki do pojedynku z raszynianką zawsze podchodzą podwójnie zmotywowane. Doskonale widzieliśmy to w Cincinnati. Czołowa rakieta globu w zawodach bezpośrednio poprzedzających Wielkiego Szlema odpadła w półfinale z Aryną Sabalenką. Wcześniej zaś seta zabrały jej Mirra Andriejewa oraz Warwara Graczewa.

