Partner merytoryczny: Eleven Sports

3:6 Osaki, Wiktorowski zaskoczony. Demolka w trzecim secie, koniec po 140 minutach

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Po kiepskich występach w Pekinie i Wuhan Naomi Osace zależało na przełamaniu i sukcesie w ojczyźnie. Zaczęła obiecująco. Niespodziewane problemy rozpoczęły się w rywalizacji z Suzan Lamens. Drugiego seta przegrała gładko 3:6, ku zaskoczeniu obecnego na trybunach Tomasza Wiktorowskiego. Ostatecznie pomimo problemów zdrowotnych, udało jej się triumfować 7:6(6), 3:6, 6:2 i tym samym awansować do ćwierćfinału.

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka
Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaEXPA/NEWSPIX.PL / PAUL MILLER / AFPNewspix.pl

Po serii świetnych meczów pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka wpadła w wyraźny dołek. Japonka sensacyjnie odpadła już w 2. rundzie w Pekinie, przegrywając z notowaną niemal o 100 miejsc w rankingu niżej Aliaksandrą Sasnowicz. Niewiele lepiej było w Wuhan, gdzie poległa w 1/16 finału z Lindą Noskovą.

Mimo niepowodzeń 27-latka z wielkimi nadziejami przystąpiła do turnieju w ojczyźnie. Zmagania w rozgrywkach WTA Osaka rozpoczęła obiecująco - od demolki 6:0, 6:4 w rywalizacji z Wakaną Sobe. Dużo trudniej za to było jej już z Suzan Lamens.

Osaka męczyła się z Suzan Lamens. Zmarnowane trzy piłki setowe

Już w drugim gemie Osaka przełamała Holenderkę, ale błyskawicznie roztrwoniła przewagę. Lamens od stanu 0:2 wyszła na 4:2, narzucając sporą presję na przeciwniczkę. Pierwszy set obfitował w zwroty akcji - kiedy wydawało się już, że przy stanie 6:5 i wyniku 40:15 podopieczna trenera Wiktorowskiego ma wygraną w kieszeni, znów w jej grę zaczęły wkradać się błędy. Nie wykorzystała trzech piłek setowych i dopiero w tie-breaku wymęczyła zwycięstwo 8:6. 

W drugiej partii sprawy bardzo szybko zaczęły się wymykać z rąk 16. rakiety świata. Tym razem to ona została przełamana na starcie i zanim się obejrzała, musiała odrabiać straty od wyniku 0:3.

I jej się nie udało. Ani razu nie przełamała rywalki, wobec tego ta triumfowała w zaledwie 35 minut 6:3, doprowadzając do remisu. Holenderka radziła sobie przede wszystkim dużo lepiej na returnie. Tomasz Wiktorowski miał prawo być zszokowany, jak słabo spisała się w drugiej partii jego podopieczna.

Zobacz również:

Starcie Mirry Andriejewej z Emmą Raducanu miało być jednym z hitów drugiej rundy WTA 500 w Ningbo. Nie dojdzie do niego
Tenis

Nie będzie hitu z Mirrą Andriejewą. Mistrzyni US Open znów pod opieką lekarza. To koniec

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Nagłe problemy zdrowotne Naomi Osaka. Wiktorowski przyglądał się zaniepokojony

    Widać było, że przerwa podziałała na Osakę otrzeźwiająco i wyzwoliła w niej dodatkowe pokłady motywacji. Decydującego seta rozpoczęła w sposób imponujący. Raz za razem posyłała prawdziwe bomby z serwisu, z którymi Lamens nie mogła sobie poradzić. Nie minęło 20 minut, a reprezentantka Japonii prowadziła już 3:0 i robiła coraz większy krok w kierunku ćwierćfinału.

    Przy stanie 5:0 i 30:40 Osaka niespodziewanie musiała skorzystać z przerwy medycznej. Japonka poczuła ból po jednym z zagrań, a kibice martwili się, że nie będzie w stanie wrócić na kort. A przecież była tak blisko zwycięstwa. Na wyraźnie zaniepokojonego wyglądał Tomasz Wiktorowski, który śledził jej zmagania z trybun.

    Przy stanie 5:1 Osaka miała dwie piłki meczowe, ale znów nie była w stanie postawić kropki nad i. Lamens sięgnęła po przełamanie, a obawy o stan zdrowia Japonki nabrały na sile. Na szczęście niepotrzebnie. Ósmy gem trzeciego seta okazał się tym ostatnim.

    Zizou Bergs - Raphael Collignon. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Po trwającej równo 140 minut walce Naomi Osaka pokonała Suzan Lamens 7:6(6), 3:6, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Japonii. W nim zmierzy się z Jaqueline Cristian.

    Osaka (W)
    1/8 finału
    15.10.2025
    06:50
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Jasmine Paolini i Iga Świątek
    Iga Świątek

    Świątek wywołała burzę, Paolini wypaliła bez wahania. Polka nie chciała tego słyszeć

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Naomi Osaka
    Naomi OsakaPaul MillerAFP
    Tenisistka w białym stroju sportowym wykrzykuje z radości i zaciśniętymi pięściami trzyma rakietę tenisową, scena rozgrywa się na niebieskim korcie.
    Suzan LamensKena BetancurAFP
    Trener wymienia uwagi z tenisistką na korcie, wokół nich siedzą kibice obserwujący trening lub mecz, oboje trzymają rakiety tenisowe, a atmosfera skupienia i sportowej rywalizacji wyczuwalna jest wśród obecnych.
    Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja