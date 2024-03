3:6 i zwrot akcji. Pogromczyni Świątek triumfuje, kolejna gwiazda WTA za burtą w Miami

Dwa dni temu zakończyła się tegoroczna przygoda Igi Świątek z turniejem WTA 1000 w Miami. Liderka rankingu WTA musiała uznać wyższość Jekateriny Aleksandrowej, przegrywając 4:6, 2:6. Naszej tenisistce wyraźnie zabrakło argumentów w tym spotkaniu, by przeciwstawić się świetnie grającej rywalce. W pomeczowym wywiadzie raszynianka sama przyznała, że nie do końca zaadaptowała się m.in. do piłek, jakimi musiała rywalizować na Florydzie.

