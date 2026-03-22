3:6 Gauff. Koniec meczu po 110 minutach. Już o jedną Amerykankę mniej w turnieju

Po tym, jak Iga Świątek szybko pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Miami, Coco Gauff znalazła się przed szansą, by awansować na trzecie miejsce w rankingu kosztem Polki. Do realizacji tego celu Amerykanka potrzebowała co najmniej finału podczas rozgrywek na terenie Florydy. Już pierwszy pojedynek okazał się solidnym testem dla 22-latki. Musiała bowiem odrabiać stratę seta w meczu z Elisabettą Cocciaretto, ale powiodła jej się ta sztuka. Ostatecznie pokonała Włoszkę 3:6, 6:4, 6:3.

W nocy z soboty na niedzielę naszego czasu Gauff ponownie wkroczyła do akcji. Tym razem mistrzyni Roland Garros 2025 zmierzyła się ze swoją rodaczką - Alycią Parks. 25-latka, w której swego czasu pokładano duże nadzieje, plasuje się obecnie na 105. miejscu w rankingu. W drugiej rundzie tysięcznika w Miami nieoczekiwanie wyeliminowała Marię Sakkari, triumfując 6:3, 6:3. Potyczka z Coco miała odpowiedzieć na pytanie czy tenisistkę z drugiej setki stać na dwa zwycięstwa z rzędu z rozstawionymi rywalkami.

WTA Miami: Coco Gauff kontra Alycia Parks w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Gauff. Czwarta rakieta świata przełamała rodaczkę już na "dzień dobry", w sumie zgarnęła dziewięć punktów z rzędu na starcie. Potem nastał nieoczekiwany zwrot akcji. Po czterech rozdaniach był już remis. Parks wykorzystała czwartego break pointa, potem sama obroniła piłkę na przełamanie i przy zmianie stron Alycia po raz pierwszy objęła prowadzenie. To nie był koniec świetnej passy 105. zawodniczki rankingu. Przedłużyła swoją serię do pięciu "oczek", broniąc po drodze break pointa. Wywalczoną przewagę utrzymała do końca seta, wygrywając go 6:3.

Druga część pojedynku przyniosła totalny zwrot akcji. Dużą rolę odegrał początek, kiedy to Parks nie wykorzystała trzech piłek na przełamanie. To wzmocniło Coco, a jednocześnie osłabiło jej rodaczkę. Gauff utrzymała podanie po wymagającej batalii. Gdy panie zmieniły strony, tenisistka z drugiej setki miała 30-15 przy swoim serwisie. Mimo to doszło do breaka. Alycia notorycznie traciła wysokie przewagi w gemach. W trakcie trzeciego rozdania znów posiadała 30-15, a w kolejnych dwóch aż 40-0. Każda taka rywalizacja, niezależnie czy na podaniu, czy na returnie, kończyła się po myśli mistrzyni RG 2025. Finalny wynik partii brzmiał 6:0 po tym, jak 22-latka wykorzystała drugiego setbola.

Decydująca odsłona potyczki rozpoczęła się od dwóch wygranych akcji przez Parks na returnie. Później sytuacja znów odwróciła się na niekorzyść 25-latki. W drugim gemie została przełamana, a potem nie zdołała zgarnąć "oczka" na returnie, mimo aż trzech break pointów. Na tablicy wyników było już 3:0 dla Gauff. Dopiero wtedy Alycia zdołała przerwać serię dziewięciu przegranych gemów z rzędu. Na więcej Coco już nie pozwoliła. Ostatecznie to mistrzyni Roland Garros 2025 triumfowała 3:6, 6:0, 6:1 i zameldowała się w czwartej rundzie, gdzie zmierzy się z Soraną Cirsteą. Z kolei Parks pożegnała się już z singlowym turniejem i pozostał jej tylko występ w deblu, razem ze Sloane Stephens.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca.

Coco Gauff Martin Keep AFP

Alycia Parks LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Sorana Cirstea Martin Keep AFP

