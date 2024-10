Nieprzypadkowo to akurat starcie organizatorzy China Open uznali za mecz dnia - i ustawili na sam koniec zmagań. Coco Gauff i Naomi Osaka - dwie znakomite zawodniczki, które w ostatnich tygodniach dokonały radykalnych zmian w swoim otoczeniu. Japonka, od swojego powrotu na początku tego roku, ani razu nie była choćby w półfinale turnieju WTA. Niby wróciła do czołowej setki rankingu, zagrała kilka świetnych spotkań, ale ambicje - jako była liderka - ma znacznie większe.

WTA 1000 w Pekinie. Świetny początek Gauff, a później koncert Osaki. 6:3 dla Japonki, zasłużone

Gauff grała z Osaką po raz piąty, ale po raz pierwszy od powrotu Japonki do touru. W tych ich starciach był remis 2:2, dzisiaj też ciężko było wskazać faworytkę. Niby dzieliło je w rankingu aż 67 miejsc, ale to nie mówi wszystkiego. Naomi prezentowała się w stolicy Chin znakomicie, seta urwała jej co prawda Julia Putincewa , ale w sześciu innych - w meczach z Kazaszką, Lucie Bronzetti i Katie Volynets , straciła ledwie 16 gemów.

No i o jednym trzeba pamiętać - ona wracała do Pekinu po pięciu latach, a gdy była tu poprzednio - wygrała tę imprezę.

Świetnie się oglądało to spotkanie, obie się nie oszczędzały, uderzały bardzo mocno, na wysokim poziomie. Zaskoczeniem było może to, że jednak Osaka lepiej wytrzymywała te długie wymiany , potrafiła zagrać płasko, precyzyjnie, zaskakiwała tym rywalkę.

2:0 dla Gauff, za chwilę 4:3 dla Osaki, z przełamaniem. A po kilku minutach zaskakujący koniec spotkania

Amerykanka potrafiła zagrać trzy kapitalne akcje z rzędu, by za chwilę stracić inicjatywę i popełnić kilka banalnych błędów. Prowadziła w drugiej partii 2:0, miała swój serwis i kilka szans na 3:0 - a jednak nie doprowadziła do tego. Osaka w kluczowych momentach trafiała w linię, Amerykanka zaś myliła się o milimetry. No i doszły podwójne, tak bardzo irytujące, błędy serwisowe. To one sprawiły, że Naomi objęła prowadzenie 4:3, miała już atut przełamania.