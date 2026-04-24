3:1 i koniec. Krecz finalistki Australian Open. Awans Polki do ćwierćfinału

Mateusz Stańczyk

Sporo się dzieje w tym tygodniu w kobiecym tenisie. Najważniejsze wydarzenia mają oczywiście miejsce w Madrycie, gdzie trwa turniej rangi "1000". Rozgrywane są także inne zmagania, m.in. WTA 125 oraz ITF W100. Intensywna rywalizacja udziela się zawodniczkom. Do przykrego zdarzenia doszło podczas meczu z udziałem Polki. Była finalistka Australian Open musiała skreczować w trakcie pojedynku z powodu kontuzji. Dzięki temu nasza reprezentantka awansowała do ćwierćfinału.

Jennifer Brady dotarła aż do finału podczas Australian Open 2021
Czwartek rozpoczął się optymistycznie dla polskich kibiców. Iga Świątek pewnie pokonała Darię Snigur i awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie. Później Linda Klimovicova zameldowała się w najlepszej "8" turnieju rangi "125" w Oeiras. Następnie o miejsce w 1/16 finału zmagań w stolicy Hiszpanii walczyła Magda Linette. Niestety Poznanianka musiała uznać wyższość Ivy Jovic. To Amerykanka zwyciężyła 6:4, 6:1.

Zobacz również:

Jessica Pegula rozpoczęła swój udział w turnieju WTA 1000 w Madrycie
Tenis

Falstart Peguli na WTA Madryt. Bolesna porażka już w pierwszym meczu

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Na deser pozostał jeszcze jeden singlowy pojedynek z udziałem Polki. Mowa o Ginie Feistel (514. WTA), rywalizującej podczas turnieju ITF W100 w Charlottesville. 23-latka rozpoczęła udział w imprezie na amerykańskiej mączce od eliminacji. Przebrnęła je w doskonałym stylu i dzięki temu dostała się do głównej drabinki. W pierwszej rundzie pokonała Madison Sieg 6:3, 6:1.

Wczoraj wieczorem czasu polskiego nasza zawodniczka miała okazję zmierzyć się z ciekawą rywalką. Feistel walczyła o awans od ćwierćfinału z Jennifer Brady, finalistką Australian Open 2021. Po tamtym sukcesie Amerykanka była 13. rakietą świata. Niestety później zmagała się z kontuzjami, które wyhamowały jej karierę. Mimo to 31-letnia reprezentantka Stanów Zjednoczonych nie zamierza się poddawać i wciąż próbuje swoich sił w tenisie. Obecnie plasuje się na 682. miejscu w rankingu, czyli o 168 lokat niżej od Giny. Mimo to notowania wskazywały ją jako nieznaczną faworytkę czwartkowej rywalizacji.

Zobacz również:

Dalma Galfi zaskoczyła rozstawioną w meczu o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie
Tenis

Rozstawiona Rosjanka znika z ćwiartki Świątek w Madrycie. Niespodziewana porażka

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Gina Feistel kontra Jennifer Brady w drugiej rundzie

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Polka miała trzy piłki na przełamanie na 2:1, ale Amerykanka skutecznie wyszła z opresji. W następnych minutach obie pilnowały swoich podań. Kluczowy moment pierwszej partii przypadł na ósmego gema. Wówczas swoje okazje na returnie wypracowała sobie Brady. Pierwszą Feistel obroniła, jednak przy drugiej zanotowała błąd z bekhendu i Jennifer objęła prowadzenie 5:3. Dzięki temu finalistka Australian Open 2021 mogła zamykać seta przy własnym podaniu. Jennifer dokonała tej sztuki, po walce na przewagi.

Tenisistka z USA triumfowała w premierowej odsłonie 6:3, ale wszystko przyćmił fakt, że zaczęła odczuwać dyskomfort w okolicach prawego kolana. Po pierwszym gemie drugiej partii, wygranym przez Ginę, nastała przerwa medyczna dla Amerykanki. Po kilku minutach 31-latka wróciła do gry, utrzymała swoje podanie do zera. Było jednak widać, że ma problemy z odpowiednim poruszaniem się. W trakcie czwartego rozdania przegrała zaciętą walkę przy własnym serwisie, mimo kilku szans na 2:2. Gdy Polka składała się do podania przy drugim punkcie piątego gema, Brady zaczęła iść w kierunku siatki.

Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych skreczowała przy stanie 3:6, 3:1, 15-0 z perspektywy Feistel. Tym samym nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału ITF W100 w Charlottesville i w nieoficjalnym rankingu "na żywo" wskoczyła na 425. miejsce. Kolejna szansa na poprawę sytuacji w kobiecym zestawieniu już dzisiaj, bowiem Gina powalczy o miejsce w najlepszej "4" z Renatą Zarazuą. Zdecydowaną faworytką będzie jednak reprezentantka Meksyku, plasująca się na 87. pozycji i rozstawiona z "1" w zmaganiach na amerykańskiej mączce.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Nie do wiary, co po zwycięstwie zrobiła Iga Świątek. Nagranie hitem internetu

Paweł Nowak
Paweł Nowak
uśmiechnięta tenisistka w białym stroju sportowym i białym daszku stoi na korcie z niebieskim tłem, trzymając rakietę poza kadrem
