26-letnia Rosjanka zawieszona przez ITIA. Drakońska kara, jest komunikat

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa, jak sama nazwa wskazuje, czuwa nad tym aby wszystko w świecie tenisa odbywało się zgodnie z wszelkimi zasadami. W Polsce ITIA większą "popularność" zyskało w związku z dwiema sprawami. Najpierw o ITIA pisało się podczas sprawy dopingowej Kamila Majchrzaka.

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Jeszcze częściej tę nazwę odmieniano przez wszystkie przypadki, gdy na jaw wyszła dopingowa wpadka Igi Świątek. Ostatecznie była liderka rankingu WTA uniknęła poważnych konsekwencji. Tak naprawdę najbardziej znaczące dla Igi były nerwy, które cała sprawa za sobą niosła.

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Zdecydowanie bardziej surowe konsekwencje spotkały Anastasija Suchotina. Rosjanka nigdy nie stanowiła o sile tenisa, ale w związku z dochodzeniem prowadzonym przez ITIA stała się zdecydowanie bardziej popularna. To dotyczyło łamania przepisów związanych z działaniami korupcyjnymi.

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Postępowanie dobiegło końca, a 29. lipca 2026 roku Rosjanka poznała werdykt ITIA. Ten jest dla niej brutalny. "Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) zawiesiła rosyjską tenisistkę Anastasiję Suchotinę za naruszenie przepisów antykorupcyjnych. 26-letnia Suchotina, która w sierpniu 2019 roku zajmowała najwyższe w karierze 607. miejsce w światowym rankingu gry pojedynczej, została zawieszona na cztery lata i 10 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

ITIA wyjaśniła, jakich przewinień Rosjanka się dopuściła. "Po początkowym zaprzeczeniu stawianym zarzutom, Suchotina zaakceptowała sankcję uzgodnioną bezpośrednio z ITIA, przyznając się do ośmiu naruszeń tenisowych przepisów antykorupcyjnych w latach 2019-2024; waga tych przewinień stopniowo rosła - od prób obstawiania meczów tenisowych po nakłanianie innych zawodników do korupcji i niszczenie dowodów. Okres zawieszenia Suchotiny rozpoczął się 17 lipca 2026 roku i zakończy 16 maja 2031 roku" - napisano.

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