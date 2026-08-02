- Ludzie już zaczynają pisać, że słaby ze mnie menedżer, bo po takim sukcesie zawodniczki dotąd nie podpisałem żadnego kontraktu dla Mai. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że zawarcie każdej umowy wiąże się z wnikliwą analizą prawników. Chodzi o to, żeby jak najlepiej zabezpieczyć Maję - mówi nam Piotr Szczypka, menedżer Chwalińskiej, dodając, że już wkrótce zobaczymy efekty tego całego procesu.

Menedżer Chwalińskiej rezygnuje

Chwalińska ma do sprzedania dwa miejsca na koszulce. Tyle, bo Szczypka zrezygnował ze swojego miejsca. - Jak Maja nie miała sponsorów, to reklamę na jej stroju miał mój klub BKT Advantage. Sytuacja się jednak zmieniła, więc rezygnuję, żeby dać jej miejsce - wyjaśnia nam Szczypka i dodaje, że prócz miejsc na stroju Maja może podpisać też kontrakty reklamowe na korzystanie z odzieży, butów i tenisowego sprzętu. Nie mówi, że to się stanie, ale że są ku temu możliwości.

Na razie jednak chodzi o te dwa duże kontrakty, gdzie sponsor wykupi też miejsce na koszulce zawodniczki. - Wkrótce będą one podpisane i ogłosimy to światu. W Toronto? Nie umiem odpowiedzieć, bo to już za tydzień, czyli jest mało czasu. Przewrotnie powiem, że skoro moje działania w kwestii tych umów są tak wyśmiewane, że robi się z tego kabaret, to ja gdzieś pomiędzy śmiechem powiem o umowach - opowiada Szczypka.

Chwalińska w telewizyjnej reklamie?

A warto nadmienić, że chodzi nie tylko o te dwa kontrakty, gdzie logotypy zobaczymy na koszulce. W rachubę wchodzi też umowa powiązana z reklamą telewizyjną. Maja ma tu pewne doświadczenie, bo wystąpiła u boku Igi Świątek w spocie Oral-B. Tam jednak grała rolę drugoplanową. Teraz byłaby na pierwszym planie. - Duża liczba followersów, te pół miliona na Instagramie też sprawiają, że Maja ma teraz dużo większe możliwości - zauważa jej menedżer.

W trakcie Roland Garros na koszulce Chwalińskiej pojawiły się marki: XTB oraz Oshee. To drugie było też na Wimbledonie. Wiemy jednak, że zawodniczka nie ma kontraktu długoterminowego z Oshee. Wciąż trwają zaawansowane rozmowy w tej sprawie. Szczypka nie chciał nam powiedzieć wprost, czy Oshee będzie na stroju Mai w Toronto.

Chwalińska zasypana ofertami

W każdym razie jeszcze może być ciekawie, bo po sukcesie w Paryżu Chwalińska została zasypana ofertami. I choć chodzi tylko o dwa miejsca na stroju, to menedżer i jego prawnicy prowadzą wiele rozmów z różnymi firmami. Na razie udało się dopiąć choćby umowę z Vistulą, która ubrała team Chwalińskiej. Już w trakcie Wimbledonu mogliśmy zobaczyć trenera Jaroslava Machovskiego w garniturze Vistuli. Także Szczypka i Aleksandra Musiał z BKT Advantage z dumą prezentowali ubrania polskiej marki.

Po Roland Garros wartość reklamowa Mai Chwalińskiej została wyceniona na 250 milionów złotych. Mało znana zawodniczka spoza setki rankingu WTA w ciągu kilkunastu dni stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. Roland Garros wygenerował ponad 30 tysięcy publikacji o Chwalińskiej w mediach. Jak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów w Polsce, całkowity zasięg medialny osiągnął pułap 1,8 miliarda potencjalnych kontaktów z odbiorcą. Statystyczny Polak zwyczajnie został zasypany informacjami o Chwalińskiej.

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA East News

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News





Trener Marcin Nowakowski przed starciem ze Słowenią: Jesteśmy nastawieni, że będą grali swoją najlepszą siatkówkę Polsat Sport