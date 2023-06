"24 Wielkie Szlemy na zdjęciu". Wpis Sabalenki wywołał poruszenie w sieci

Aryna Sabalenka w tym roku próbuje zdetronizować Igę Światek z pierwszego miejsca w rankingu WTA. Prestiżowy Roland Garros jednak nie poszedł po jej myśli. W półfinale imprezy przegrała z reprezentantką Czech, Karoliną Muchovą . Białorusinka jednak nie zamierza składać broni i przygotowuje się już do Wimbledonu. W Anglii zechce odrobić straty do raszynianki. Czy jej się to uda? Zobaczymy.