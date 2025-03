Victoria Mboko nie pójdzie w ślady Mirry Andriejewej czy Coco Gauff, nie osiągnie wielkich sukcesów jeszcze przed 18. urodzinami. Być może jednak będzie jej dany stopniowy rozwój i poprawianie pozycji, aż w końcu znajdzie się wśród stu najlepszych zawodniczek świata. Być może stanie się to przed 19. urodzinami, to nastąpi dopiero pod koniec sierpnia. Ma bowiem wiele atutów i co ważne - umie grać ofensywnie. A to w dzisiejszym tenisie podstawa.

