21-letnia Czeszka weszła do polskiej kadry "z futryną". Świątek mocno reaguje

Artur Gac

Artur Gac

To był debiut marzeń - śmiało może sobie powtarzać pochodząca z Ołomuńca 21-letnia Linda Klimovicova, która jeszcze w zeszłym roku reprezentowała barwy swojej ojczyzny. W październiku otrzymała jednak polskie obywatelstwo, w efekcie czego grą półfinalistki juniorskiego Wimbledonu z 2022 roku cieszyć oko mogli kibice turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie. - Jest dziewczyną z potencjałem - zapewnia Iga Świątek, a Dawid Celt idzie jeszcze krok dalej. Sama Czeszka odniosła się do pytania Interii.

Naturalizowana Linda Klimovicova jest komplementowana przez Igę Świątek
Newspix.pl

Linda Klimovicova, za jednym zamachem, ustrzeliła triplet. Po pierwsze znalazła się w kadrze na prestiżowy turniej BJK Cup, po drugie w świetnym stylu zadebiutowała w grze podwójnej przeciwko Nowej Zelandii, a na deser doskonale poradziła sobie w singlu, otwierając niedzielne starcie "biało-czerwonych" z Rumunkami.

Zachwyty nad Lindą Klimovicovą. Świątek i Celt mnożą komplementy

- Świetny debiut Lindy, weszła do drużyny z futryną, z drzwiami - kapitan Dawid Celt prędko zaczął zachwycać się 21-latką, trenującą w Polsce de facto od kilku lat, której bazą jest położona blisko granicy z rodzinnymi Czechami Bielsko-Biała. W ojczyźnie, gdzie pozostawiła swoich rodziców, bywa jednak regularnie.

- Początek nie był dla niej udany, bo przyjechała do nas z wirusem i kilka dni musiała być na izolacji. Dochodziła do siebie i trzeba było uważać, żeby nie zaraziła innych członków grupy. Zaczęła nie najlepiej, ale skończyła świetnie. Wejść przed taką publiczność i zagrać tak, jak Linda, zasługuje na ogromny szacunek. Przed tą dziewczyną jest duża przyszłość. Jeśli wykona sporo pracy fizycznej, to jestem przekonany, że pójdzie mocno do przodu. A reprezentacja Polski będzie miała z niej dużo pożytku, bo ma wszelkie cechy ku temu - nie ma wątpliwości kapitan narodowego zespołu. Nasza drużyna, z kompletem dwóch zwycięstw i bez straty seta, wywalczyła awans do finałowych kwalifikacji, zaplanowanych na kwiecień przyszłego roku.

Iga Świątek
Iga Świątek

Artur Gac

Artur Gac
Artur Gac

    Każde pytanie, kierowane po polsku do Lindy, nie wymagało żadnego tłumaczenia. Wszystko wyłapywała w lot, ale dla swojego komfortu wypowiedzi, przechodziła na język angielski.

    - Byłam zdenerwowana przed moim pierwszym meczem singlowym w kadrze. Teraz jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałam dla drużyny. Cała hala kibiców i drużyna mocno mnie wspierali, dlatego stres opuścił mnie po dwóch gemach. Cieszę się, że byłam częścią tego zespołu - odrzekła Klimovicova.

    Tymczasem Celt postanowił jeszcze bardziej podkreślić walory młodej tenisistki. I zwrócił uwagę szczególnie na jeden element, który zrobił na nim wrażenie. Nie tego bowiem się spodziewał.

    - Tenisowo Linda jakoś bardzo mnie nie zaskoczyła. Oglądałem kilka jej meczów i wiem, jakie ma atuty oraz co powinna poprawić. Zaskoczyła mnie mentalnością, tym, jak fajnie odnalazła się w drużynie, pomimo delikatnych barier. Odnalazła się i dobrze czuła się w zespole, otworzyła się i rozmawiała, jakby się jej tutaj podobało. Zaskoczyła mnie tym, jak podeszła do meczu singlowego i jak z wszystkim sobie poradziła. Może rywalka nie była wybitna z wielkim rankingiem, ale to nie o to chodzi. Musisz wyjść i podejmować decyzje, a to, jak odparła atak... Rumunka przez cztery-pięć gemów pokazała naprawdę dobry tenis, ale później pękła, bo Linda nie pozwoliła jej na więcej. To, jak serwowała, to był kosmos. Nie chcę, żeby się rozpłynęła i wypowiadać za dużo komplementów, ale uczciwie już jej powiedziałem, iż uważam, że przed nią fajna przyszłość - zdecydowanie stwierdził mąż Agnieszki Radwańskiej.

    Świątek: To fajna mieszkanka, żeby dalej się dobrze rozwijać

    To, co powyżej, jest bardzo zbieżne z tym, jak chwilę wcześniej na temat swojej nowej koleżanki wypowiedziała się Iga Świątek.

    - Wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jest na pewno dziewczyną z potencjałem. Nawet nie chodzi o sam tenis, tylko po prostu o nastawienie. Widać, że wychodzi na kort i chce wygrać, to jest jej jedyny cel. Jest zdecydowana i wie, co chce robić, więc to fajna mieszkanka, żeby dalej się dobrze rozwijać. Też nie analizuję tenisa tak dobrze, żeby po jednym secie wszystko wiedzieć, ale na pewno będę śledzić Lindę - zapowiedziała wiceliderka światowego rankingu.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Artur Gac

    Artur Gac
    Artur Gac

      Przywołując wypowiedź Igi, Interia zapytała Klimovicovą, jak się czuje, słysząc te wszystkie peany pod swoim adresem. A jednocześnie, co jej samej najbardziej imponowało i czego uczyła się, obcując w ostatnich dniach z supergwiazdą tenisa.

      Oczywiście jestem bardzo usatysfakcjonowana, słysząc takie piękne słowa o sobie od kapitana i od Igi. Będąc w jednym zespole z kimś takim, jak Iga, można się wiele nauczyć, cenię jej podejście do gry oraz stronę mentalną. Czuję się komfortowo w naszym zespole, nawzajem doskonale się rozumiemy
      zapewniła tenisistka, notowana obecnie na 146. miejscu w rankingu WTA.

      Z Gorzowa - Artur Gac

      Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK CupPolsat Sport
      Linda Klimovicova
      Linda KlimovicovaLech MuszyńskiPAP
      Linda Klimovicova
      Linda KlimovicovaLech MuszyńskiPAP
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekMARCO BERTORELLOAFP

