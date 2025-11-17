21-letnia Czeszka weszła do polskiej kadry "z futryną". Świątek mocno reaguje

Linda Klimovicova, za jednym zamachem, ustrzeliła triplet. Po pierwsze znalazła się w kadrze na prestiżowy turniej BJK Cup, po drugie w świetnym stylu zadebiutowała w grze podwójnej przeciwko Nowej Zelandii, a na deser doskonale poradziła sobie w singlu, otwierając niedzielne starcie "biało-czerwonych" z Rumunkami.

Zachwyty nad Lindą Klimovicovą. Świątek i Celt mnożą komplementy

- Świetny debiut Lindy, weszła do drużyny z futryną, z drzwiami - kapitan Dawid Celt prędko zaczął zachwycać się 21-latką, trenującą w Polsce de facto od kilku lat, której bazą jest położona blisko granicy z rodzinnymi Czechami Bielsko-Biała. W ojczyźnie, gdzie pozostawiła swoich rodziców, bywa jednak regularnie.

- Początek nie był dla niej udany, bo przyjechała do nas z wirusem i kilka dni musiała być na izolacji. Dochodziła do siebie i trzeba było uważać, żeby nie zaraziła innych członków grupy. Zaczęła nie najlepiej, ale skończyła świetnie. Wejść przed taką publiczność i zagrać tak, jak Linda, zasługuje na ogromny szacunek. Przed tą dziewczyną jest duża przyszłość. Jeśli wykona sporo pracy fizycznej, to jestem przekonany, że pójdzie mocno do przodu. A reprezentacja Polski będzie miała z niej dużo pożytku, bo ma wszelkie cechy ku temu - nie ma wątpliwości kapitan narodowego zespołu. Nasza drużyna, z kompletem dwóch zwycięstw i bez straty seta, wywalczyła awans do finałowych kwalifikacji, zaplanowanych na kwiecień przyszłego roku.

Każde pytanie, kierowane po polsku do Lindy, nie wymagało żadnego tłumaczenia. Wszystko wyłapywała w lot, ale dla swojego komfortu wypowiedzi, przechodziła na język angielski.

- Byłam zdenerwowana przed moim pierwszym meczem singlowym w kadrze. Teraz jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałam dla drużyny. Cała hala kibiców i drużyna mocno mnie wspierali, dlatego stres opuścił mnie po dwóch gemach. Cieszę się, że byłam częścią tego zespołu - odrzekła Klimovicova.

Tymczasem Celt postanowił jeszcze bardziej podkreślić walory młodej tenisistki. I zwrócił uwagę szczególnie na jeden element, który zrobił na nim wrażenie. Nie tego bowiem się spodziewał.

- Tenisowo Linda jakoś bardzo mnie nie zaskoczyła. Oglądałem kilka jej meczów i wiem, jakie ma atuty oraz co powinna poprawić. Zaskoczyła mnie mentalnością, tym, jak fajnie odnalazła się w drużynie, pomimo delikatnych barier. Odnalazła się i dobrze czuła się w zespole, otworzyła się i rozmawiała, jakby się jej tutaj podobało. Zaskoczyła mnie tym, jak podeszła do meczu singlowego i jak z wszystkim sobie poradziła. Może rywalka nie była wybitna z wielkim rankingiem, ale to nie o to chodzi. Musisz wyjść i podejmować decyzje, a to, jak odparła atak... Rumunka przez cztery-pięć gemów pokazała naprawdę dobry tenis, ale później pękła, bo Linda nie pozwoliła jej na więcej. To, jak serwowała, to był kosmos. Nie chcę, żeby się rozpłynęła i wypowiadać za dużo komplementów, ale uczciwie już jej powiedziałem, iż uważam, że przed nią fajna przyszłość - zdecydowanie stwierdził mąż Agnieszki Radwańskiej.

Świątek: To fajna mieszkanka, żeby dalej się dobrze rozwijać

To, co powyżej, jest bardzo zbieżne z tym, jak chwilę wcześniej na temat swojej nowej koleżanki wypowiedziała się Iga Świątek.

- Wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jest na pewno dziewczyną z potencjałem. Nawet nie chodzi o sam tenis, tylko po prostu o nastawienie. Widać, że wychodzi na kort i chce wygrać, to jest jej jedyny cel. Jest zdecydowana i wie, co chce robić, więc to fajna mieszkanka, żeby dalej się dobrze rozwijać. Też nie analizuję tenisa tak dobrze, żeby po jednym secie wszystko wiedzieć, ale na pewno będę śledzić Lindę - zapowiedziała wiceliderka światowego rankingu.

Przywołując wypowiedź Igi, Interia zapytała Klimovicovą, jak się czuje, słysząc te wszystkie peany pod swoim adresem. A jednocześnie, co jej samej najbardziej imponowało i czego uczyła się, obcując w ostatnich dniach z supergwiazdą tenisa.

Oczywiście jestem bardzo usatysfakcjonowana, słysząc takie piękne słowa o sobie od kapitana i od Igi. Będąc w jednym zespole z kimś takim, jak Iga, można się wiele nauczyć, cenię jej podejście do gry oraz stronę mentalną. Czuję się komfortowo w naszym zespole, nawzajem doskonale się rozumiemy

Z Gorzowa - Artur Gac

