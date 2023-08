Jannik Sinner na długo zapamięta trwający obecnie sezon. Włoski gwiazdor na turniejach międzynarodowych spisuje się znakomicie i powoli pnie się coraz wyżej rankingu. Urodzony w Innichen tenisista w ostatnich dniach wziął udział w turnieju ATP 1000 w Toronto i choć mało kto mógłby się spodziewać, że 21-latek trafi do finału tej imprezy, Sinner udowodnił, że mimo młodego wieku jest w stanie rywalizować w bardziej doświadczonymi zawodnikami.

Włoski gwiazdor w pierwszej rundzie imprezy w Toronto otrzymał od organizatorów wolny los. W drugiej rundzie bez problemu pokonał swojego rodaka Matteo Berrettiniego 6:4, 6:3 . Na kolejnym etapie rywalizacji Sinner nie musiał zbyt mocno napracować się, aby awansować do ćwierćfinału turnieju. Jego rywal, legendarny Andy Murray , wycofał się bowiem z rywalizacji z powodu problemów zdrowotnych.