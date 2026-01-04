Partner merytoryczny: Eleven Sports

208 dni i koniec. Hubert Hurkacz zabrał głos na temat powrotu

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Hubert Hurkacz ma za sobą dramatyczne miesiące. Polski tenisista od czerwca nie wyszedł na kort ze względu na rehabilitację po kontuzji kolana. W poniedziałek powinniśmy go jednak zobaczyć w grze w trakcie United Cup. Sam zainteresowany zabrał głos na temat swojego powrotu.

Sportowiec w sportowym stroju z rakietą tenisową w dłoni, skupiony na grze, na tle kortu tenisowego.
Hubert Hurkacz wraca na kort po długiej przerwieSAEED KHANAFP

Problemy zdrowotnego ciągną się za Hubertem Hurkaczem od Wimbledonu 2024. Wówczas wrocławianin nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Choć do gry wrócił po niespełna sześciu tygodniach, to jeszcze wiosną 2025 nadal grał z ortezą chroniącą staw. Zanim zdecydował się na artroskopię kolana rozegrał 37 meczów (bilans 21-16). Bardzo dobre spotkania, zwiastujące powrót do wysokiej formy, przeplatał sytuacjami niepokojącymi, jak krecz, czy walkower.

Hurkacz wraca na kort. Czy jest w pełni sił?

28-letni wrocławianin ostatni mecz rozegrał 11 czerwca 2025 roku w pierwszej rundzie turnieju w s'Hertogenbosch. Następnie wycofał się z dalszych zmagań w tym holenderskim mieście, zrezygnował ze startów w Halle i w Wimbledonie, a na początku lipca przeszedł artroskopię kolana.

Czuję się w pełnił sił, to najważniejsze. Dotarcie do tego etapu zajęło trochę czasu. Bardziej doceniam teraz możliwość rywalizacji. Zwłaszcza po takim czasie powrotu, próbach rozwiązania problemów 
przyznał Hurkacz na konferencji prasowej.

Jego obecna dyspozycja jest niewiadomą, a w poniedziałek przyjdzie mu zagrać z trzecim w światowym rankingu Alexandrem Zverevem. Początek spotkania o 7:30 czasu polskiego, a relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

- Bez wątpienia to świetny początek. Sascha grał na niesamowitym poziomie przez ostatnie lata. To będzie naprawdę dobre wyzwanie i okazja, żeby zobaczyć, na jakim ja jestem poziomie. Nie mogę się doczekać - podkreślił Hurkacz.

Dotychczas mierzyli się cztery razy i Polak wygrał tylko raz. Hurkacz był lepszy w półfinale w Halle w 2024 roku, na kilka tygodni przed kontuzją.

    Trwa United Cup. Polacy z nadziejami na sukces

    Polska w fazie grupowej United Cup zmierzy się także z Holandią. To spotkanie zaplanowano na środę. Rywalem Hurkacza będzie Tallon Griekspoor (26. ATP). Z nim ma korzystny bilans 3-2.

    W reprezentacji znajdują się także Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

    W Sydney i Perth rywalizuje 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły; grupy A, C i E w Perth, a pozostałe, w tym F, czyli "polska" - w Sydney. To oznacza, że biało-czerwoni w przypadku awansu do fazy finałowej, która również zostanie rozegrana w tym mieście, nie będą musieli się przemieszczać.

    Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz składa się z jednego pojedynku singlistów, jednego - singlistek oraz z rywalizacji par mieszanych.

    Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

    United Cup to również sprawdzian przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się w Melbourne 18 stycznia. Do zdobycia jest maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

