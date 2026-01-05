Partner merytoryczny: Eleven Sports

203 minuty Fręch z mistrzynią Wimbledonu. Trzy meczbole i zwrot. 7-0 na koniec

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Magdalena Fręch wróciła do rywalizacji po niemal trzymiesięcznej przerwie - i już po losowaniu drabinki WTA 500 w Brisbane można było powiedzieć, że szczęście łodziance nie dopisało. Wpadła bowiem na Marketę Vondrousovą, mistrzynię Wimbledonu z 2023 roku. A gdy ta jest zdrowa, może wygrać z każdą zawodniczką na świecie. I z Polką też pewnie prowadziła, jeszcze 5:3 pod koniec pierwszego seta. Wtedy doszło do zaskakującej zmiany sytuacji na korcie. Choć i to nie zapowiadało kapitalnych emocji z końcówki trzeciego seta. Gdy Czeszka miała trzy piłki meczowe z rzędu.

Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych z podniesionymi zaciśniętymi pięściami, każda na innym tle, wyrażają emocje i skupienie podczas sportowej rywalizacji.
Magdalena Fręch i Marketa VondrousovaJosh CHADWICH/TENNIS AUSTRALIA & Sarah STIER/Getty Images via AFPAFP

Po świetnym sezonie 2024 ten poprzedni w wykonaniu Magdaleny Fręch nie był już zbyt udany - wypadła z TOP 50 rankingu WTA, wygrała zaledwie 15 z 40 singlowych spotkań, byłą już jesienią wyraźnie zmęczona. Aż wreszcie - po przegranej w upale z Laurą Siegemund w Wuhanie - uznała, że czas odpocząć. Mimo że mogła jeszcze w kilku turniejach nieco podreperować swój dorobek.

Wyszło to łodziance na dobre, choć różnicę między poprzednim sezonem a obecnym widać było już w układzie stawki w Brisbane. Wtedy Polka miała pewne rozstawienie, przystępowała do gry od drugiej rundy. A teraz nie była pewna, czy zmieści się do głównej drabinki, ryzykowała grę w eliminacjach. Udało się ich uniknąć, ale losowanie i tak było nieszczególne. Magdalena trafiła bowiem na Marketę Vondrousovą - zawodniczkę wyśmienitą, której jednak zbyt często przeszkadza stan zdrowia. Ze łzami w oczach kończyła turniej w Tokio, kreczując w spotkaniu z Karoliną Muchovą. W całym poprzednim roku zagrała tylko 28 razy, w sezonie 2024 - 27.

    Gdy jednak jest zdrowa, to mówimy o Markecie jako zawodniczce z najlepszej dziesiątki światowego rankingu. W końcu to finalistka Roland Garros i triumfatorka Wimbledonu. Z Fręch wygrała wszystkie dotychczasowe cztery starcia. W tym także w maju w Paryżu, gdy wracała do gry po trzymiesięcznej przerwie.

    Dziś Polka miała szansę zmienić zmienić ten bardzo niekorzystny bilans.

    WTA 500 w Brisbane. Magdalena Fręch kontra Marketa Vondrousova. Linda Noskova czekała na rywalkę

    Po pierwszych czterech gemach było można ocenić, że jeśli komuś ma w tym spotkaniu pomagać serwis, to raczej Vondrousovej. Już w gemie otwarcia Czeszka wywalczyła trzy break pointy, Polka wtedy wyszła z opresji. Później ta sytuacja się powtórzyła, ale tym razem Vondrousova już litości nie miała. Niemniej Fręch na starcie czwartego gema uzyskała szansę do natychmiastowego odrobienia strat, wygrała trzy pierwsze akcje. I na tym jej seria się skończyła - po 20 minutach gry Marketa prowadziła 3:1.

    Tenisistka w białym stroju i czapce z daszkiem, pochylona do przodu, z zaciśniętą pięścią i wyrazem silnych emocji na twarzy. Dynamiczna poza wskazuje na moment triumfu lub intensywnej walki podczas meczu.
    Magdalena FręchDIMITAR DILKOFFAFP

    Łodzianka momentami sprawiała wrażenie trochę pogubionej na korcie, w dziewiątym gemie była zaskoczona tym, że piłka spadła na linię końcową, podczas gdy ona chciała ją chwilę wcześniej smeczować. Tu już nie mogła przegrać, na tablicy wyników widniało 3:5, szansa na zaistnienie w tym secie coraz bardziej się oddalała.

    I nie przegrała tego gema, a kolejny okazał się tym przełomowym. Ostatnim, w którym Fręch mogła jeszcze odrobić straty. Przy stanie 30-30 zagrała kapitalnie wzdłuż linii, zaskoczyła Marketę. A za moment Vondrousova sama już pomogła - podwójnym błędem serwisowym.

      Dość nieoczekiwanie po 53 minutach gry walka toczyła się więc dalej. Fręch poszła za ciosem, wygrała swoje podanie, a za za chwilę znów przełamała Czeszkę. Kapitalny return zaskoczył wyżej notowaną rywalkę, za moment było już 7:5 dla Polki.

      Ta wygrana musiała być potężnym bodźcem dla naszej zawodniczki, ale przecież to była dopiero połowa zadania. Została jeszcze ta druga, choć już role się trochę zmieniły.

      O ile na początku pierwszego seta to Fręch często musiała bronić break pointów, teraz to spadło na Vondrousovą. Po sześciu gemach nie było przełamań, ale Polka miała takie okazje w każdym, gdy serwowała Czeszka. I aż żal, że żadnej z pięciu szans nie wykorzystała.

        Z drugiej strony - serwowała bardzo pewnie, zwłaszcza na zewnątrz, była gotowa na returny Vondrousovej. I świetnie się poruszała - tak jak w najlepszych momentach sezonu 2024.

        Problemy przyszły dopiero wtedy, gdy pojawiła się dodatkowa presja, a mecz mógł się już powoli kończyć.

        W dziewiątym gemie, przy stanie 4:4, Fręch znalazła się w solidnych opałach. Po jej błędach Vondrosuova wywalczyła dwa break pointy, a później jeszcze trzeciego i czwartego. Czeszka często ryzykowała, czasem nawet za bardzo. I to się zemściło, łodzianka zdołała jednak wygrać tego gema.

        Marketa Vondrousova
        Marketa VondrousovaBRENTON EDWARDS / AFPAFP

        Ostatecznie decydował w tej partii tie-break, Polka szybko uzyskała w nim niewielką przewagę, prowadziła jeszcze 3-2. A później Vondrousova wskoczyła na poziom, który okazał się dla naszej zawodniczki nieosiągalny. W kluczowych momentach to ona nadawała tempo, świetnie przeszła z bekhendowej wymiany na wygrywającego forhendowego krosa. Ta akcja dała jej prowadzenie 5-3, z małym przełamaniem. A za chwilę dorzuciła dwa punkty i po 133 minutach gry wyrównała stan meczu na 1:1.

          Takie przegrane końcówki setów, gdy awans do kolejnej rundy jest już bardzo blisko, mogą zdeprymować sportowca. Polka na starcie trzeciego seta przegrała gema, ale już po chwili musiała bronić aż czterech break pointów. Szala zaczęła przechylać się na stronę Czeszki, to ona wyglądała pewniej. Ale tylko przez moment, za chwilę to Magda przełamała rywalkę na 2:1, miała też dwie szanse na 3:2. Z meczu poukładanego, z przewagą stron serwujących, nagle zrobiło się dość szalone widowisko.

          A to co mogło niepokoić, to sposób poruszania się Polki. W połowie trzeciego seta, gdy było 3:3, obie miały już w nogach trzy godziny gry, bez siedmiu minut. Jak na pierwsze spotkanie w sezonie, po tak długiej przerwie - to potężne wyzwanie. Łodzianka musiałą ryzykować, kończyć akcje szybciej. Nawet podchodząc do serwisu oszczędzała siły, uważniej stawiała kroki.

          Magdalena Fręch awansowała do trzeciej rundy Australian Open
          Magdalena FręchAFP PHOTO / TENNIS AUSTRALIA/ JOSH CHADWICKAFP

          W tym secie to Fręch "goniła wynik", nie mogła sobie pozwolić na błąd, ale ewentualne wywalczenie breaka dawało jej duży komfort. Było dość blisko przy stanie 4:4, to jednak Vondrousova zdobyła dwa ostatnie punkty.

          Znów doszło do pasjonującej końcówki, Polka serwowała przy stanie 5:6 - na decydującego tie-breaka. I zaczęła tego gema źle, Vondrosuova wywalczyła trzy piłki meczowe z rzędu, dopisywało jej szczęście. Jeszcze raz Fręch pokazała ogromną wolę walki, swoimi pięknymi atakami zdołała wyrównać. I doszło do tego tie-breaka, obie miały już w tym momencie 199 minut gry w nogach.

          Polka zaczęła tie-breaka kapitalnie, zdobyła trzy punkty. A później dołożyła dwa kolejne, znów przy serwisie Czeszki. Historia z poprzedniego seta nie mogła się już powtórzyć. Skończyło się na 7-0, a w całym meczu: 7:5, 6:7 (3), 7:6 (0).

          Rywalką Magdaleny w drugiej rundzie będzie rozstawiona z dziewiątką Linda Noskova.

          Brisbane (K)
          1/32 finału
          05.01.2026
          10:35
          Zakończony
          Wszystko o meczu

          Magdalena Fręch rywalizowała z Amandą Anisimovą o ćwierćfinał WTA 500 w Berlinie
          Magdalena FręchTNANI BADREDDINE/Tnani Badreddine/DPPI via AFPAFP
          Marketa Vondrousova
          Marketa VondrousovaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
          Magda Linette i Magdalena Fręch przed meczami 1. rundy olimpijskiego turnieju w ParyżuPolsat SportPolsat Sport

