20 zwycięstw w 22 meczach. Oto faworytka do triumfu we Francji. Bo nie ma... Sabalenki

Zakończyła się już rywalizacja w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Strasburgu. Ostatnim akcentem był pojedynek z udziałem rewelacji ostatnich tygodni - Danielle Collins. Amerykanka zgarnęła tytuły w Miami i Charleston, do tego dotarła do czwartej rundy w Madrycie i półfinału w Rzymie. W ostatnich dwóch miesiącach jedyną tenisistką, która znalazła sposób na 30-latkę, była Aryna Sabalenka - i to dwukrotnie. Tym razem Białorusinka na pewno nie stanie jednak na drodze Collins, bowiem zawodniczka z Mińska przebywa już w Paryżu, gdzie szykuje się do rywalizacji podczas Roland Garros.

