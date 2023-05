20-latek nie dał rady faworytowi. Rosjanin wygrywa turniej w Rzymie

Do finału tegorocznego turnieju w Rzymie dotarli zawodnicy z czołowej dziesiątki rankingu ATP - Daniił Miedwiediew i Holger Rune. Rosjanin, który jest obecnie trzecią rakietą świata, po drodze eliminował Emila Ruusuvuoriego, Bernabe Zapatę Mirallesa, Alexandra Zvereva, Yannicka Hanfmanna oraz Stefanosa Tsitsipasa, którego pokonał po meczu przerywanym przez intensywne opady deszczu.

Rune z kolei przystąpił do turnieju rozstawiony z numerem siódmym. Po drodze poradził sobie z Arthurem Filsem, Fabio Fogninim, Alexeiem Popyrinem, a w ćwierćfinale wyeliminował światową "jedynkę", czyli Novaka Djokovicia. P odbudowany tym zwycięstwem Duńczyk w walce o finał ograł Caspera Ruuda, dzięki czemu stanął przed szansą na pierwszy triumf w turnieju w Rzymie.

Turniej ATP w Rzymie. Miedwiediew górą w pierwszym secie

Daniił Miedwiediew najlepszy w Rzymie

Przy stanie 4:3 dla Duńczyka to siódmy zawodnik rankingu znalazł się bliżej triumfu w secie. Miedwiediew jednak, podobnie jak w pierwszym secie, ponownie w końcówce partii przełamał rywala, doprowadzając do stanu 5:5. I podobnie jak kilkadziesiąt minut wcześniej, wypunktował 20-latka, przełamując go w ostatnim gemie. Rosjanin wygrał seta 7:5, a cały mecz 2:0 (7:5, 7:5) i sięgnął po czwarte, po zwycięstwach w Rotterdamei, Dubaju i Miami, turniejowe zwycięstwo w sezonie.