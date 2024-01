20 lat nieprawdopodobnego cierpienia. Rafael Nadal mimo to chce grać i wygrywać

Rafael Nadal wraca. 37-letni Hiszpan nie daje za wygraną. Praktycznie każda cześć jego ciała była kontuzjowana, ale on chce wciąż rywalizować. We wtorek rano w Brisbane zagra z Dominikiem Thiemem. Austriak również jest poniewierany przez kontuzje, ale w tenisie na najwyższym poziomie nikt nie miał takich problemów jak Nadal. To już jest 20 lat nieprawdopodobnego cierpienia.