20 asów przeciw Polakowi, a i tak dopiął swego. Hurkacz byłby dumny z wyniku

Znakomity start sezonu w wykonaniu Maksa Kaśnikowskiego. Dwa zwycięstwa reprezentanta Polski

Jedynym sprawdzianem dyspozycji dla 21-letniego zawodnika jest turniej w Canberze - mocno obsadzony, Kaśnikowski musiał zaczynać grę od eliminacji. Jeszcze dziewięć dni temu toczył w Łodzi trzysetowe, wygrane, 6:7(5), 7:5, 10-2 spotkanie z Majchrzakiem , w półfinale Lotto Superligi. Przyleciał do stolicy Australii, a tu znów czekały go dwa bardzo ciężkie maratony. Trudno inaczej nazwać blisko trzygodzinne starcia, które niemal zawsze kończyły się tie-breakami.

Francuz w tym meczu potężnie serwował, zapisano mu aż 20 asów. Kaśnikowski aż takiego "młotka" w ręce nie ma, to odróżnia go właśnie od Hurkacza. Potrafi jednak posyłać piłkę mądrze, kierunkowo, a później szybko kontroluje już sytuację. W pierwszej partii Maks nie dopuścił Francuza do choćby jednego break pointa. Sam zaś wywalczył sobie taką sytuację w czwartym gemie - i zaraz ją wykorzystał. To był decydujący moment, zarazem jeden jedyny na razie raz, gdy naszemu tenisiście udało się zamknąć seta bez konieczności rozgrywania 13. gema.