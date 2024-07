2:6, ale co stało się w trzecim secie. Fantastyczny zryw, popis mistrzyni Wimbledonu

Po niecałych trzech rundach zmagań na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu jesteśmy już bogatsi o wiedzę w to, że mamy do czynienia z prawdziwym "turniejem cudów". Z rywalizacji odpadły już m.in. Naomi Osaka, Coco Gauff, czy Jasmine Paolini . Zapewne ku uldze Igi Świątek w Paryżu nie zobaczymy już na korcie także Jeleny Ostapenko. Łotyszka poległa w 1. rundzie z Camilą Osorio.

Coraz mniej "poważnych" rywalek dla Świątek w Paryżu. Igrzyska w Paryżu pełne niespodzianek

Dramaturgia w kluczowym secie. Problemy zdrowotne nie przeszkodziły Krejcikovej

Równie słabo Barbora Krejcikova rozpoczęła trzeciego, decydującego seta. Czeszka przegrała własne podanie do zera, co było mocno symptomatyczne. W czwartym gemie 28-latka wykazała się jednak niebywałą determinacją. Wykorzystała piątego brejka i doprowadziła do remisu 2:2. Przy stanie 4:3 Czeszka zmuszona była skorzystać z przerwy medycznej. Wyglądało na to, że mistrzyni Wimbledonu skręciła kostkę. Na szczęście powróciła do rywalizacji.