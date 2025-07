2:6, 3:5, piłka meczowa dla turniejowej "piątki". Ależ zwrot Polki w bitwie o finał WTA!

I by mieć wejście do Wielkich Szlemów, bo ostatnio nieskutecznie przebija się w nich przez eliminacje. W Australii zaś nie miała nawet takiej opcji, za sprawą niskiego rankingu, wtedy w połowie trzeciej setki.

Dziś sytuacja jest już zupełnie inna. 32-letnia Polka dotarła do trzeciej rundy eliminacji Wimbledonu (30 punktów), zagrała 2. rundzie ITF W75 Bukareszcie (9 punktów), teraz znalazła się w półfinale WTA 125 w Bastad (co najmniej 49 punktów). Zyskała już więc więcej niż rok temu (pierwsza runda kwalifikacji w Londynie, ćwierćfinał w Bastad), a to znajdzie odzwierciedlenie w rankingu WTA.

1 grudnia zeszłego roku spotkały się w finale WTA 125 w Buenos Aires, wtedy Polce brakowało tego jedynego zwycięstwa, by zapewnić sobie miejsce w kwalifikacjach Australian Open. Przegrywała już 3:6, 0:4, a jednak zdołała odwrócić losy meczu. W trzecim secie prowadziła 4:3, końcówka należała jednak do Sherif. Kasia wzięła wtedy odwet w deblu, wspólnie z Mają Chwalińską pokonały w finale duey Sherif/Laura Pigossi. To jednak nie to samo.