2:6, 1:3, a Polka zagra o tytuł WTA. W tenisie nie ma rzeczy niemożliwych

Katarzyna Kawa przeżywa trudne chwile, w singlu nie wygrała meczu od połowy lipca, w Bukareszcie doznała już szóstej porażki z rzędu. A przed nią kluczowy czas, by nie stracić szansy na miejsce w eliminacjach Australian Open. W deblu też nie było lekko, ostatnie spotkanie, przed przylotem do stolicy Rumunii, wygrała w połowie czerwca na trawie. A jednak wspólnie z Alioną Bolsovą dokonały rzeczy niezwykłej, wygrały w półfinale z najwyżej rozstawioną parą w turnieju. I to jak! Przegrywały już bowiem 2:6, 1:3.