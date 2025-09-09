Partner merytoryczny: Eleven Sports

2:5 i piłka setowa dla finałowej rywalki Świątek z Wimbledonu. Koncert Polki w WTA

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Leonie Küng - to nazwisko polskim kibicom coś powinno mówić. Choćby to, że właśnie tę Szwajcarkę Iga Świątek pokonała w finale Wimbledonu, gdy zdobyła swoje jedyne wielkoszlemowe mistrzostwo wśród juniorek. A później tę zawodniczkę ograła w finale w Hua Hin Magda Linette, gdy sięgała po jeden ze swoich trzech tytułów WTA w karierze. A teraz tej sztuki dokonała opromieniona sukcesem w Montreux Maja Chwalińska. Mimo że w pierwszym secie przegrywała 2:5, a rywalka miała piłkę setową. Osiem kolejnych gemów wygrała jednak Polka. To nie był koniec emocji.

Leonie Kung prowadziła z Mają Chwalińską 5:2, miała setbola i serwis. I przegrała kolejnych osiem gemów
Leonie Kung prowadziła z Mają Chwalińską 5:2, miała setbola i serwis. I przegrała kolejnych osiem gemówFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP

W niedzielę Maja Chwalińska wyrównała swoje największe osiągnięcie w singlowych turniejach WTA - wygrała imprezę rangi 125 w Montreux. Szybko przeniosła się do stolicy Słowenii - na kolejny turniej WTA 125. Tu została rozstawiona z ósemką, ale nie dostała dodatkowego, jak to czasem bywa, dnia na odpoczynek. Gdyby jej mecz pierwszej rundy odbył się w środę, i tak musiałaby grać codziennie aż do niedzieli, chcąc powtórzyć wynik ze Szwajcarii.

Dwie młode tenisistki w białych strojach sportowych pozują z trofeami na korcie tenisowym, jedna z nich trzyma puchar, druga talerz, w tle publiczność.
Leonie Kung i Iga Świątek po finale juniorskiego WimbledonuPA Wire/PA Images/EAST NEWSEast News

Po zaledwie jednym dniu bez gry przystąpiła więc do rywalizacji w Lublanie i tak jak tydzień temu, na pierwszy ogień poszła reprezentantka Szwajcarii. Wtedy była to Jil Teichmann, turniejowa jedynka, teraz zaś - Leonie Küng. Kiedyś wielki talent, finalistka juniorskiego Wimbledonu, który przegrała zresztą z Igą Świątek. A jako 19-latka grała już w finale turnieju WTA z głównego cyklu - w Hua Hin. I tam wpadła na Magdę Linette, przegrała z nią w dwóch setach.

Zobacz również:

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski mogą skupić się na przygotowaniach do WTA 1000 w Pekinie. Japonka zrezygnowała z gry w Shenzhen
Tenis

Nagła rezygnacja podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego. Sytuacja się powtarza

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Wtedy, jesienią 2020 roku, była już mniej więcej tam, gdzie teraz jest Chwalińska. Na początku drugiej setki na świecie. I coś się zacięło, spadła w tenisową otchłań. Poprzednie jesień i początek tego roku dawały nadzieję, że coś się u Szwajcarki ruszyło, na moment znalazła się nawet w TOP 200 rankingu WTA. A teraz znów wpadła w dołek. Mecz z Chwalińską dokładnie to potwierdził.

    WTA 125 w Lublanie. Niezwykły mecz Mai Chwalińskiej. Piłka setowa rywalki, a później magiczny zwrot

    Zawiodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała w swojej profesjonalnej karierze nie grała jeszcze z Küng. Co nie znaczy, że nie grała z nią w ogóle. To właśnie ze Szwajcarką Chwalińska odniosła swoje ostatnie juniorskie zwycięstwo - pokonała ją w półfinale mistrzostw Europy w Klosters w 2018 roku, po dwóch tie-breakach. A później mecz o tytuł przegrała z Clarą Tauson, dziś czołową rakietą świata.

    Maja Chwalińska rywalizowała o awans do drugiej rundy eliminacji Roland Garros 2025
    Maja Chwalińska rywalizowała o awans do drugiej rundy eliminacji Roland Garros 2025Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

    Polka miała prawo być zmęczona, mogła też szukać właściwego rytmu. A zaczęła źle, za dużo tym razem było skrótów, za dużo też niewymuszonych błędów, szwankowały loby. Polka została przełamana na 1:2, później na 2:5. Küng serwowała po seta, miała przewagę i... stanęła. Dosłownie.

    To ją nagle dopadł stres, popełniała błąd za błędem. A Maja po prostu to wykorzystała. Przełamała rywalkę raz, za moment drugi, później trzeci. I już dobrze serwowała. Z 2:5 zrobiło się 7:5.

    Zobacz również:

    Dla Jacka Drapera sezon już się zakończył. Razem z Jessicą Pegulą Brytyjczyk przegrał półfinał US Open z parą Ruud/Świątek
    Tenis

    Porażka ze Świątek była tą ostatnią. Koniec sezonu dla światowej siódemki

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      A później 3:0 w drugiej partii, co wskazywało na szybkie zakończenie spotkania. Tak jak to robiła w Montreux. I nagle role się odwróciły, teraz to Szwajcarka wygrała cztery gemy z rzędu, prowadziła z przełamaniem. I nie wytrzymała napięcia, a może zaczęło jej brakować sił. Albo chłodnej głowy. Broniąc break pointa zaserwowała... od dołu, piłka trafiła w siatkę. Jedno zwycięstwo w ośmiu poprzednich spotkaniach też pewnie siedziało w głowie.

      Maja dołożyła trzy brakujące gemy, wygrała mecz 7:5, 6:4.

      I zagra w drugiej rundzie. A jej rywalką będzie 34-letnia Słowenka Dalila Jakupovic, dziś 301. w rankingu WTA. W szczytowym momencie - 69. na świecie.

      Ljubljana (W)
      1/16 finału
      09.09.2025
      15:50
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Zobacz również:

      Nowe wieści ws. zdrowia Igi Świątek
      Iga Świątek

      Nowe wieści ws. zdrowia Igi Świątek. Polka już po badaniach, lekarz zabrał głos

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński
      Młoda kobieta ubrana w sportową odzież wykonuje gest zwycięstwa z zaciśniętą pięścią, patrząc z determinacją w dal, w tle widoczna rozmyta reklama i fragment kortu tenisowego.
      Maja ChwalińskaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP
      Maja Chwalińska - Elina Switolina. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja