W niedzielę Maja Chwalińska wyrównała swoje największe osiągnięcie w singlowych turniejach WTA - wygrała imprezę rangi 125 w Montreux. Szybko przeniosła się do stolicy Słowenii - na kolejny turniej WTA 125. Tu została rozstawiona z ósemką, ale nie dostała dodatkowego, jak to czasem bywa, dnia na odpoczynek. Gdyby jej mecz pierwszej rundy odbył się w środę, i tak musiałaby grać codziennie aż do niedzieli, chcąc powtórzyć wynik ze Szwajcarii.

Leonie Kung i Iga Świątek po finale juniorskiego Wimbledonu

Po zaledwie jednym dniu bez gry przystąpiła więc do rywalizacji w Lublanie i tak jak tydzień temu, na pierwszy ogień poszła reprezentantka Szwajcarii. Wtedy była to Jil Teichmann, turniejowa jedynka, teraz zaś - Leonie Küng. Kiedyś wielki talent, finalistka juniorskiego Wimbledonu, który przegrała zresztą z Igą Świątek. A jako 19-latka grała już w finale turnieju WTA z głównego cyklu - w Hua Hin. I tam wpadła na Magdę Linette, przegrała z nią w dwóch setach.

Wtedy, jesienią 2020 roku, była już mniej więcej tam, gdzie teraz jest Chwalińska. Na początku drugiej setki na świecie. I coś się zacięło, spadła w tenisową otchłań. Poprzednie jesień i początek tego roku dawały nadzieję, że coś się u Szwajcarki ruszyło, na moment znalazła się nawet w TOP 200 rankingu WTA. A teraz znów wpadła w dołek. Mecz z Chwalińską dokładnie to potwierdził.

WTA 125 w Lublanie. Niezwykły mecz Mai Chwalińskiej. Piłka setowa rywalki, a później magiczny zwrot

Zawiodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała w swojej profesjonalnej karierze nie grała jeszcze z Küng. Co nie znaczy, że nie grała z nią w ogóle. To właśnie ze Szwajcarką Chwalińska odniosła swoje ostatnie juniorskie zwycięstwo - pokonała ją w półfinale mistrzostw Europy w Klosters w 2018 roku, po dwóch tie-breakach. A później mecz o tytuł przegrała z Clarą Tauson, dziś czołową rakietą świata.

Maja Chwalińska rywalizowała o awans do drugiej rundy eliminacji Roland Garros 2025

Polka miała prawo być zmęczona, mogła też szukać właściwego rytmu. A zaczęła źle, za dużo tym razem było skrótów, za dużo też niewymuszonych błędów, szwankowały loby. Polka została przełamana na 1:2, później na 2:5. Küng serwowała po seta, miała przewagę i... stanęła. Dosłownie.

To ją nagle dopadł stres, popełniała błąd za błędem. A Maja po prostu to wykorzystała. Przełamała rywalkę raz, za moment drugi, później trzeci. I już dobrze serwowała. Z 2:5 zrobiło się 7:5.

A później 3:0 w drugiej partii, co wskazywało na szybkie zakończenie spotkania. Tak jak to robiła w Montreux. I nagle role się odwróciły, teraz to Szwajcarka wygrała cztery gemy z rzędu, prowadziła z przełamaniem. I nie wytrzymała napięcia, a może zaczęło jej brakować sił. Albo chłodnej głowy. Broniąc break pointa zaserwowała... od dołu, piłka trafiła w siatkę. Jedno zwycięstwo w ośmiu poprzednich spotkaniach też pewnie siedziało w głowie.

Maja dołożyła trzy brakujące gemy, wygrała mecz 7:5, 6:4.

I zagra w drugiej rundzie. A jej rywalką będzie 34-letnia Słowenka Dalila Jakupovic, dziś 301. w rankingu WTA. W szczytowym momencie - 69. na świecie.

Maja Chwalińska

