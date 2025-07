Tym razem już nic nie stanęło na przeszkodzie Arynie Sabalence, by spróbować przebić swój wynik z 2021 i 2023 roku, gdy docierała do półfinału Wimbledonu. W pierwszej rundzie tegorocznej odsłony imprezy Białorusinka trafiła na reprezentantkę Kanady - Carson Branstine . - Może pewnego dnia będę miała dobre losowanie LOL - napisała 24-latka tuż po losowaniu drabinki w swoich mediach społecznościowych.

Pierwszy set jej poniedziałkowego meczu z Aryną Sabalenką rzeczywiście udowodnił, że mogła narzekać na ogromnego pecha - 194. tenisistka światowego rankingu ugrała w nim bowiem tylko jednego gema. W drugiej partii była już jednak w stanie przeciwstawić się pierwszej rakiecie świata. I choć nie doprowadziła do przełamania, przegrała ją po zaciętej walce 5:7 . Mogła więc opuścić kort z podniesioną głową.

Po spotkaniu Aryna Sabalenka nie kryła zadowolenia z udanego powrotu na korty Wimbledonu, podkreślając jego wyjątkowość. - Jestem niezwykle szczęśliwa z tego, że mogę tu znowu być i jestem zdrowa . Że mogę rywalizować w tym pięknym turnieju. Przed rokiem byłam naprawdę przygnębiona przez to, że nie mogłam poczuć tej atmosfery - powiedziała liderka rankingu WTA.

27-latka wyraziła także wprost swoje zaskoczenie tym, jak wielu kibiców przyszło oglądać jej zmagania w meczu otwarcia wielkoszlemowej imprezy. - Gdyby ktoś powiedział mi, że pewnego dnia będę grała mecz pierwszej rundy na Wimbledonie przy pełnym stadionie, nie uwierzyłabym w to. Bardzo wam za to dziękuję - powiedziała Aryna Sabalenka, zwracając się do zgromadzonych na trybunach fanów.