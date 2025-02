190 miejsc różnicy, jej starcie z Gauff nie zrobiło na Polce wrażenia. Piękna wygrana

Siedem Polek - tyle naszych reprezentantek dostało się do głównej drabinki singlowej rywalizacji w ramach Winter Polish Open, czyli turnieju rangi ITF W75 w Lesznie. W niedzielę i poniedziałek rozegrano eliminacje, a dzisiaj wystartowały już docelowe zmagania. Jedną z pierwszych tenisistek, które miały okazję do pokazania się we wtorek na korcie, była Weronika Falkowska, notowana obecnie na 439. pozycji.

Reklama