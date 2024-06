19 zwycięstw z rzędu, trzy kolejne tytuły i wszystko na nic. Świątek pominięta przed Wimbledonem

- Iga na trawie jest bardziej bezbronna niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni . To szansa dla pozostałych tenisistek. Nie oznacza to jednak, że Iga nic nie wymyśli - stwierdził w rozmowie z "metro.co.uk" legendarny John McEnroe. Amerykanin aż trzykrotnie triumfował w Wimbledonie.

Pegula wskazała faworytki przed Wimbledonem. Pominęła Igę Świątek

To właśnie doświadczona tenisistka została bohaterką jednego z materiałów promujących Wimbledon. 30-latka została zapytana o to, kto jej zdaniem znajduje się w ścisłym gronie faworytek do triumfu w prestiżowym turnieju. O dziwo 5. rakieta świata pominęła w swoim zestawieniu Igę Świątek.