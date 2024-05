19 zwycięstw z rzędu, niesamowita forma. 6:1, 6:1, teraz Sabalenka

W swoim najlepszym momencie Iga Świątek zanotowała passę 37 wygranych spotkań z rzędu. Na przełomie tej drogi znajduje się obecnie Moyuka Uchijima. 22-latka ma już w tym momencie serię 19 zwycięstw, ale dokonała tej sztuki głównie w turniejach niższej rangi , grając przeciwko zdecydowanie niżej notowanym rywalkom. Japonka triumfowała w zmaganiach ITF W100 w Gifu, ITF W75 w Trnavie i ITF W100 w Madrycie. Do tego przeszła trzystopniowe eliminacje w Roland Garros, a dziś dołożyła sukces także w pierwszej rundzie.

Rywalką Uchijimy była Irene Burillo Escorihuela, notowana aktualnie na 302. pozycji w rankingu WTA. Hiszpanka również przedostała się do głównej drabinki przez kwalifikacje. Nie straciła w nich choćby jednego seta , a w decydującej fazie pokonała Jil Teichmann. Dzisiaj 26-latka trafiła jednak na bardzo solidną w ostatnich tygodniach Moyukę. Rzeczywistość okazała się bolesna dla zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego.

Moyuka Uchijima podtrzymuje kapitalną serię. Teraz czas na wielki test

Japonka, która 27 maja osiągnęła rekordową lokatę w rankingu i znalazła się na 83. pozycji, od samego początku zdominowała Irene. Szybko wyszła na prowadzenie 4:0, miała nawet break pointa na pięciogemową przewagę . Wówczas Hiszpanka zdołała jednak wyjść z opresji i w końcu zapisać gema na swoją korzyść, ale to było wszystko, na co pozwoliła Uchijima w tym secie. W efekcie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:1.

Drugi set potoczył się bliźniaczo. Z tą różnicą, że przy stanie 4:0 dla Moyuki doszło do nieoczekiwanego przełamania do zera na korzyść Irene. Od tej chwili Hiszpanka nie zdobyła już jednak ani jednego punktu do końca meczu. 22-latka wygrała osiem wymian z rzędu i triumfowała w całym spotkaniu 6:1, 6:1 po zaledwie 60 minutach gry.