19-letnia Polka wystrzeliła z formą w USA. Życiowy rezultat mimo prawie 370 miejsc różnicy

Powrót po przegranym secie i niezwykle cenny triumf. Olivia Lincer zagra o finał turnieju ITF

Pierwszy set co prawda nie potoczył się po myśli Polki, bowiem przy stanie 3:3 straciła podanie i ostatecznie rywalka wygrała pierwszą partię 6:4, ale w dalszej fazie spotkania Lincer zaliczyła efektowny powrót do rywalizacji. Na początku drugiego seta wypracowała sobie trzygemową przewagę i wyszła na prowadzenie 4:1. Po chwili rywalka wyrównała co prawda na 4:4, ale ostatni głos w tym secie należał do Olivii. Zdobyła dwa gemy z rzędu, a to oznaczało także zwycięstwo w całej partii 6:4.