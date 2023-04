19-latek zrzucony ze szczytu! Kapitalny mecz w Miami

Już pierwsza partia zwiastowała nam wyrównany i długi pojedynek. Sam set trwał ponad godzinę, a ostatecznie panowie musieli rozstrzygnąć go w tie-breaku. W nim zresztą Hiszpan zaliczył dosyć imponujący powrót, b o przy stanie 2:4 wygrał pięć kolejnych piłek i zrobić krok do wielkiego finału. Wtedy jednak w pełni obudził się Włoch.

Turniej ATP w Miami. Jannik Sinner po ponad 3 godzinach pokonał Carlosa Alcaraza

Sinner rozpoczął drugiego seta od przełamania i choć potem Alcarazowi udało się tą stratę zniwelować, to bardziej wyrachowanym graczem w tej partii był właśnie Włoch. Kluczowy okazał się moment przy stanie 4:4, kiedy Sinner wygrał przy serwisie rywala bez straty punktu. Następnie zostało mu dokończenie dzieła przy własnym podaniu i tak właśnie się stało, dzięki czemu z bardzo pozytywną energią mógł on wejść do decydującego seta.