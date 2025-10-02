18 godzin po meczu ze Świątek dotarł komunikat WTA ws. Navarro. Zapadła ostateczna decyzja

Emma Navarro sprawiła największą jak dotąd sensację podczas turnieju WTA 1000 w Pekinie. Amerykanka niespodziewanie wyeliminowała Igę Świątek, która przez pierwsze dwa spotkania przeszła jak burza. W drugiej i trzeciej rundzie Polka straciła zaledwie trzy gemy. Inaczej potoczyły się losy naszej reprezentantki w trakcie spotkania z tenisistką z USA. Ich poprzednie bezpośrednie starcia przebiegały bez większej historii, były bardzo pewnie wygrywane przez raszyniankę. Tym razem zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych doczekała się udanego rewanżu - i to w zaskakujących okolicznościach.

Gdy wydawało się, że Świątek łapie już lepszy rytm w końcówce drugiego seta, wszystko zmieniło się na starcie decydującej odsłony. Iga przegrywała kolejne gemy po walce na przewagi, przewaga po stronie Navarro rosła. Ostatecznie skończyło się nokautem w trzeciej partii. Emma nie straciła choćby jednego "oczka" w tym fragmencie spotkania. Wygrała 6:4, 4:6, 6:0 i zameldowała się w ćwierćfinale zmagań w stolicy Chin. W taki oto sposób dobiegła końca seria ośmiu zwycięstw Polki w tej lokalizacji. Do tej pory była niepokonana w Pekinie. W sezonie 2023 sięgnęła po tytuł po finale z Ludmiła Samsonową, a rok temu nie mogła wziąć udziału w imprezie ze względu na zawieszenie.

WTA Pekin: Organizatorzy opublikowali plan gier na piątkowe zmagania

Zamiast starcia Igi Świątek z Jessicą Pegulą, dojdzie do amerykańskiej potyczki o miejsce w najlepszej "4" imprezy w stolicy Chin. To Emma Navarro otrzyma okazję do zmierzenia się ze swoją rodaczką. Osiemnaście godzin po tym, jak 24-latka uporała się z naszą reprezentantką, pojawił się komunikat na stronie WTA z planem gier na piątkowe zmagania. Wiemy już, kiedy dojdzie do batalii pomiędzy dwiema tenisistkami z USA.

Mecz Pegula - Navarro zaplanowano na jutro, nie przed godz. 12:00 czasu polskiego. Wcześniej, bo nie przed godz. 9:00 czasu polskiego, zostanie wyłoniona rywalka dla której z Amerykanek w półfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Wtedy to dojdzie do starcia pomiędzy Sonay Kartal a Lindą Noskovą. Piątkową rywalizację na korcie centralnym w Pekinie zainauguruje zaś potyczka w deblu. Rozstawione z "4" Su-Wei Hsieh i Jelena Ostapenko zmierzą się z parą Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls. Zapowiada się zatem bardzo ciekawy dzień na najważniejszej tenisowej arenie w stolicy Chin.

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro w 1/8 finału w Pekinie Pedro PARDO AFP

Jessica Pegula Pedro PARDO AFP