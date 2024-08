158 niewymuszonych błędów w meczu US Open. Koszmar półfinalistki z Melbourne

Potem jednak Jastremska spisywała się zdecydowanie gorzej. Najdalej potrafiła dojść do trzeciej rundy, a w Berlinie zatrzymała się nawet już w kwalifikacjach. Rok starsza Niemeier osiągała jednak jeszcze gorsze wyniki, a za jej największy sukces można uznać pokonanie w pierwszej rundzie turnieju w Bad Hamburgu Marii Sakkari . Greczynka była tam rozstawiona z "jedynką".

Tenis. Pierwszy set padł łupem Niemeier

W Nowym Jorku od początku pojedynek Ukrainki, rozstawionej z numerem 32., z Niemką był bardzo zacięty. Co prawda w pierwszym secie mieliśmy tylko jedno przełamanie, w siódmym gemie na korzyść Niemeier, ale prawie każdym gemie były break pointy.

Niemka mogła zakończyć sprawę już w dziewiątym gemie, jednak nie wykorzystała czterech piłek setowych. Poprawiła się przy własnym podaniu, choć zrobiła to za szóstą piłką setową, a wcześniej Jastremska miała trzy okazje na przełamanie.

W drugiej partii dopiero pod koniec tenisistki traciły własne serwisy. W ósmym gemie do zera oddała podanie Niemeier, jednak po chwili się zrewanżowała przeciwniczce.

W 11. gemie to ona przełamała Ukrainkę, ale w 12. oddała serwis do zera i potrzebny był tie-break. W nim co chwila mieliśmy breaki, a ostatecznie górą z niego wyszła Jastremska.