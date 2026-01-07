W nocy z wtorku na środę czasu polskiego nasi reprezentanci przypieczętowali awans do ćwierćfinału United Cup - przepustkę do grona ośmiu najlepszych drużyn turnieju zagwarantował nam Hubert Hurkacz, pokonując w singlu Tallona Griekspoora. Kropkę nad "i" postawiła później Iga Świątek ogrywając Suzan Lamens, Katarzyna Kawa i Jan Zieliński z kolei ustanowili wynik na 3:0 wygrywając w mikście.

To jednak nie koniec emocji z udziałem naszych reprezentantów - w Auckland rywalizuje Magda Linette, która pokonała w pierwszej rundzie Venus Villiams, z kolei w Brisbane oglądamy Kamila Majchrzaka i Magdalenę Fręch. Pochodząca z Łodzi tenisistka turniej WTA 500 rozpoczęła od wyrównanego i emocjonującego starcia z Marketą Vondrousovą (7:5, 6(3):7, 7:6(6)). Po wyeliminowaniu Czeszki w drugiej rundzie notowana na 59. pozycji w światowym rankingu zawodniczka trafiła na jej rodaczkę, rozstawioną z "9" Lindę Noskovą.

WTA Brisbane. Zacięty początek meczu Fręch - Noskova

Podobnie jak w meczu z Vondrousovą, również w potyczce z drugą z Czeszek Fręch napotkała trudne warunki. Wprawdzie na początku udało jej się zaskoczyć 12. zawodniczkę rankingu WTA i uzyskać przewagę przełamania, a następnie przy własnym serwisie podwyższyć prowadzenie do 3:0, ale Noskova rozkręcała się z gema na gem.

Czeszka doprowadziła do stanu 3:3, później już obie tenisistki utrzymywały podanie. O losach partii zdecydował tie-break, w tym Czeszka w kluczowym momencie popełniła podwójny błąd serwisowy, co po chwili bezlitośnie wykorzystała Fręch, wykorzystując pierwszą piłkę setową. Po trwającej 54 minut pierwszej odsłonie meczu to Polka była bliżej awansu do kolejnej rundy, jej rywalka z kolei miała wyraźne problemy, w przerwie między setami poprosiła o przerwę medyczną sugerując, że odczuwa ból lewego uda.

Noskova mimo drobnych kłopotów zdrowotnych i konieczności gry z zabandażowanym udem obroniła podanie na początku drugiego seta, wieńcząc gema asem serwisowym. Fręch odpowiedziała w identyczny sposób, gra toczyła się gem za gem. Do czasu - przy stanie 3:4 Fręch popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, a Noskowa wykorzystała trzeciego break pointa i przełamała naszą reprezentantkę.

Łodzianka nie zamierzała jednak składać broni, wprawdzie w kolejnym gemie Czeszka miała już piłkę setową, ale Fręch wyszła z opresji, kilka minut później doprowadziła do przełamania powrotnego. To nie oznaczało końca emocji, Noskova popracowała w dziesiątym gemie, popisała się skutecznym returnem i wygrała 6:4, doprowadzając do trzeciej partii.

Tenis, WTA Brisbane. Wielkie emocje w meczu Fręch - Noskova

Podobnie jak w dwóch poprzednich setach, również w trzecim rywalizacja była bardzo wyrównana. Noskova miała wprawdzie dwa break pointy przy stanie 1:0, ale ich nie wykorzystała, obie zawodniczki w dalszym ciągu utrzymywały serwis. Przy stanie 3:2 dla Czeszki ponownie dały o sobie znać problemy zdrowotne 12. zawodniczki rankingu, urodzona we Vsetinie zawodniczka poprosiła o pomoc i otrzymała leki, ale na kort wróciła.

Gra dalej była bardzo wyrównana, a set wkraczał w decydującą fazę. Fręch przy stanie 5:4 dla rywalki nerwowo zaczęła swojego gema, bo najpierw popełniła podwójny błąd serwisowy, po chwili źle trafiła forhendem, przez co Czeszka była już dwie piłki od wygranej w meczu. I finalnie doprowadziła do piłki meczowej, po długiej wymianie posłała piłkę nie do obrony i po 2 godzinach oraz 31 minutach gry przypieczętowała zwycięstwo 2:1 (6:7, 6:4, 6:4). W trzeciej rundzie zagra z Mirrą Andriejewą lub Olivią Gadecki.

Statystyki meczu Magdalena Fręch 1 - 2 Linda Noskova

Magdalena Fręch Jorge Guerrero / AFP AFP

Magdalena Fręch David MARIUZ / TENNIS AUSTRALIA / AFP AFP

Magdalena Fręch Ulises Ruiz / AFP AFP